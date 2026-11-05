Periodista de Teletica hace una confesión de su trabajo que pocos imaginan

El periodista David Murillo dejó a más de uno con la boca abierta tras una inimaginada confesión que hizo sobre su trabajo en canal 7.

Murillo soltó “el secreto” este miércoles en Instagram, seis meses después de incorporarse oficialmente como colaborador de Teletica.

David Murillo trabaja en Teletica desde mayo pasado. (Instagram/Instagram)

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El reportero de Calle 7: Informativo, quien trabaja como periodista destacado del canal en Guanacaste, contó que debió aprender a maquillar como parte de sus labores en la televisora.

Lo que nadie ve ni sabe

“¿Ustedes sabían que me tocó aprender a maquillar a las personas que entrevisto? Las cosas que nadie ve de la autoproducción audiovisual”, afirmó el guanacasteco en redes.

David mostró una foto con parte de su equipo de maquillaje,en la que se ven desde polvos hasta brochas y espejos.

David Murillo mostró su kit de maquillaje. (Instagram/Instagram)

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Debido a que David transmite desde Guanacaste, él no visita con frecuencia las instalaciones del canal en Sabana Oeste y la mayor parte de su trabajo la realiza a distancia desde su casa.

Ahora sabemos que, detrás de cada entrevista que hace David, hay una labor extra que no tiene nada que ver con la comunicación.