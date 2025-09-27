Periodista de Teletica honra a su papá con emotivo mensaje a 4 años de su muerte

Stefanía Colombari es periodista de 7 Días. Fotografía: Instagram Stefanía Colombari. (Instagram/Instagram)

La periodista de Teletica, Stefanía Colombari, honró la memoria de su papá con un emotivo mensaje que publicó por el cuarto aniversario del lamentable fallecimiento.

Colombari lleva años trabajando en canal 7, es reportera del programa 7 Días y en el 2023 ganó un premio Emmy en la categoría de Informativo por un reportaje independiente que hizo sobre migrantes.

En su mensaje de este viernes, Stef recordó que su papito murió el 26 de setiembre del 2021 y en homenaje a él repasó cómo era la relación que llevaban y las cosas que compartían juntos.

“Hablábamos de política, de la vida, de su experiencia liderando la empresa familiar, del amor, de mi mamá, del periodismo, de Estados Unidos, del próximo concierto en el Estadio Nacional, de artes culinarias, de los chismes”, puntualizó Stefanía.

Stefanía Colombari honró la memoria de su papá con este mensaje. (Instagram/Instagram)

Luego mencionó otras actividades que hacían juntos y reveló cómo le decía su papá cuando la presentaba a las personas.

“Disfrutábamos la buena comida, un buen traguito y un postre siempre infaltable. ‘La menor’, le decía a la gente cuando me presentaba. Hoy, hace cuatro años que ya no. Enviándote siempre mucha luz, papá”, finalizó la macha.