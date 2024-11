Periodista de Teletica narró el día en que estuvieron a punto de secuestrarla

Yessenia Alvarado contó que ese día la salvó un ángel.

Yessenia Alvarado habló, por primera vez, un tema que le pone la piel de gallina a cualquiera, al narrar que estuvieron a punto de secuestrarla.

Y es que la comunicadora estuvo como invitada en el en el pódcast “Desde el alma”, de la periodista Lizeth Castro, en el cual detalló todo lo que vivió y cómo la marcó ese día.

“Resulta que a mí me quisieron secuestrar, yo no sé qué era el tema, pero yo iba caminando y un tipo me agarró de la cola, me tiró al suelo, me pateó, me quería meter a un carro”, reveló.

Alvarado contó que al día siguiente de lo que le había pasado, tenía marcado todo el estómago.

La periodista del Canal 7 sostiene con total convicción que ese día un ángel la rescató del peligro.

Yessenia Alvarado estuvo a punto de ser secuestrada por un hombre.

“Venía un vehículo subiendo y el señor, al ver lo que estaba pasando, paró el auto y el tipo que me llevaba para el carro, decidió soltarme”, comentó.

La destacada comunicadora explicó que para ella fue complicado superar ese tipo de cosas y que, de hecho, se tuvo que comprar un libro de ayuda.

“Yo me compré un libro de una psicóloga que se llama “Aunque tenga miedo, hágalo igual”. Ese libro me ayudó mucho para seguir adelante a pesar del miedo que yo tenía”, concluyó.

