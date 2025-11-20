Periodista de Teletica se encontró un hermoso gato y busca a sus dueños

Pablo Campos, presentador y jefe de Calle 7: Informativo, anda en busca de los dueños del gato que se encontró por su casa. (Instagram/Instagram)

El periodista Pablo Campos de Teletica anda convertido en rescatista improvisado, ya que se encontró un gatito perdido en plena calle, en el sector de Sabana Sur.

El presentador de Calle 7 Informativo contó en sus redes sociales que el minino se le acercó con total confianza y que de inmediato notó que no era un gato callejero, sino uno que claramente pertenece a un hogar y que, por alguna razón, terminó extraviado.

Este es el gato que se encontró el periodista Pablo Campos por su casa

Desde entonces, Pablo lo tiene chineado en su apartamento, donde lo ha estado alimentando, consintiendo y cuidando mientras logra dar con sus dueños.

Este es el gato que se encontró el periodista Pablo Campos y busca a sus dueños. (redes/Instagram)

Incluso, confesó que el gatito es tan dócil y cariñoso que está seguro de que alguien debe estar buscándolo con preocupación.

Este jueves, durante la transmisión del programa de canal 7, el periodista comentó que todavía no ha logrado ubicar a la familia del peludito, pero mantiene la esperanza de que pronto aparezcan.

Mientras tanto, el gatito disfruta de un techo temporal y mucho amor gracias al gesto solidario del comunicador.