Periodista denuncia a productora de Daddy Yankee porque fue a “ver solo una tarima”

Esta fue la tarima que impidió que Ronny y sus amigos vieran a Daddy Yankee. Cortesía.

El periodista y estudiante de derecho Ronny López puso una denuncia este domingo ante la Defensoría del Consumidor en contra de Arceyut producciones, empresa encargada de los conciertos de Daddy Yankee en nuestro país.

Resulta que Ronny asistió el pasado sábado a la presentación del artista urbano en el Estadio Nacional junto con otros amigos y familiares. Cuando entró a la Joyita de La Sabana, se dio cuenta que la locación que habían comprado no permitía verle pero ni la sombra al artista, debido a que estaba ubicada detrás de la gran torre de sonido que habían puesto.

Él estaba en la zona llamada sombra este en el bloque E 22, aunque tampoco se podía desde el E 20, 21, 23 y 24.

“Pagamos 110 dólares ( poco más de 68 mil colones) para básicamente ir a ver el concierto en una pantalla. La torre tapaba todo y nunca se indicó en el momento en que se compraron las entradas que en ese espacio había un problema de visibilidad ni mucho menos que la parte de abajo, platea y balcón no las vendieron pero sí vendieron sombra que tenía ese problema, es decir, nadie que estuvo en esa gradería pudo observar ese concierto”, aseguró.

“Entramos concentrados buscando el asiento y cuando ya lo encontramos, nos topamos con una torre de metal con un par de parlantes que lo que menos se ve el escenario, para mí ese es el problema, que no se veía nada de nada. Yo he visto que las torres se ponen donde no pueden generar un problema de visibilidad o, donde lo hay, no se venden las entradas”, agregó.

López dijo que en el concierto de Coldplay ocurrió algo similar, sin embargo, a la hora de comprar las entradas se indicaba que había un problema y era decisión del comprador si se la jugaba o no.

El periodista pide que se le devuelvan los más de 500 dólares que pagó por las entradas, sin embargo dijo que ha intentado tener algún contacto con la productora y no ha tenido suerte.

Ronny López no quedó nada contento de su experiencia en el concierto.

“Parece una empresa fantasma, no tiene número para comunicarse, se le escribe en redes sociales y no hay respuesta de nada, es un engaño para el consumidor, es una violación clarísima a los derechos que tenemos porque se nos tiene que dar toda la información necesaria para hacer una compra objetiva y adecuada según los intereses que tengamos y esto no ocurrió en este caso”, dijo el joven.

“Además, hay una violación al principio de igualdad de condiciones porque hay personas que pagaron lo mismo en la gradería este que tuvieron más visibilidad que los que estuvimos en el centro.

Ronny hizo pública su denuncia en redes sociales y asegura que mucha gente que pasó la misma situación le ha escrito preguntándole cómo hacer la denuncia, pues quieren hacerle segunda para que les devuelvan el dinero.

Esta fue la imagen que vio Ronny al comprar la entrada de Daddy Yankee. Cortesía.

Desilusión

Más allá del dinero que invirtió, Ronny afirma que se ha sentido muy decepcionado porque llevaba rato esperando ese concierto y al final no pudo ver nada.

“Fue una sorpresa, si yo hubiera sabido que había un problema, ya iba ubicado a lo que iba apero cuando llegamos sentí mucha desilusión y decepción y la sensación era compartida con todas las personas que estábamos ahí, nos hicimos amigos porque todos estábamos molestos con lo que pasó, yo decía que al final fui a ver el concierto por una pantalla”, comentó.

López espera que además de la devolución del dinero, se marque un precedente para que en el futuro, tanto Arceyut producciones como otras productoras dejen claras las condiciones en que venden las entradas.

“Quién sabe cuántas personas han pasado lo mismo y nunca han activado los mecanismos jurídicos ni jurisdiccionales para defender sus derechos, el que haya una torre no es el problema, porque sino el problema hubiera sido el sonido, el inconveniente es que nunca fuimos informados que no se podía ver bien”, agregó.

La Teja intentó conversar con la productora pero todavía no hemos recibido respuesta sobre el caso.