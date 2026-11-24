La periodista deportiva Melissa Alvarado abrió su corazón en redes sociales para hablar sobre un incómodo problema de salud contra el que ha tenido que luchar: el acné.

Por medio de un video, la comunicadora contó lo frustrante que fue enfrentar esta condición sin saber qué la provocaba ni cuáles productos podían ayudarle.

“Hoy quiero compartir mi experiencia, porque sé que muchas personas están pasando por lo mismo. Quiero recordarles que sí hay solución, que no tenemos que resignarnos y que encontrar el lugar adecuado puede marcar la diferencia”, expresó.

Melissa Alvarado intentaba ocultar el acné con maquillaje

Melissa Alvarado, periodsita deportivo de Teletica Deportes. (redes/Instagram)

La periodista confesó que, en su desesperación por mejorar la apariencia de su rostro, llegó a gastar dinero en productos que no le daban los resultados esperados.

“Hace poco tiempo tuve problemas de acné, probaba cosas, gastaba dinero en vano porque literal no sabía ni qué usar. Intentaba taparlo con maquillaje, pero era igual de notorio”, relató.

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Alvarado explicó que su situación comenzó a cambiar cuando acudió a una clínica a recibir atención profesional.

La comunicadora también destacó su experiencia con los productos de la línea Germaine y la importancia que ahora le da al cuidado de la piel.

La periodista deportiva aseguró que actualmente su principal preocupación son las manchas en la piel, para las cuales se está sometiendo a otro procedimiento.

Además, aprovechó su experiencia para recomendarles a quienes atraviesan una situación similar que busquen ayuda profesional antes de gastar dinero en productos cuyos resultados desconocen.

Uno de los cambios que más felicidad le ha generado es poder salir de su casa sin necesidad de utilizar maquillaje.

“De verdad ahora me siento satisfecha y muy feliz con el resultado que tengo de mi rostro porque ya puedo andar incluso por la calle sin maquillaje”, manifestó.