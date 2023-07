Periodista deportivo de Repretel reacciona así a críticas por celebrar gol de la Sele

Daniel Murillo es el enviado de Repretel a la Copa Oro. (Instagram)

Por celebrar el segundo gol del partido de este martes de la Selección Nacional contra Martinica, un periodista de Deportes Repretel recibió bastantes críticas.

El comunicador deportivo Daniel Murillo compartió en sus historias de Instagram un video donde se le ve aplaudir y hacer gestos de alegría por la anotación de la Tricolor y, al parecer, el comportamiento del muchacho no agradó a muchos.

Así celebró gol de la Sele Daniel Murillo

LEA MÁS: Periodista Daniel Murillo aclara si quedó fuera de Conexión fútbol

Murillo está en Estados Unidos llevando todas las incidencias de la Copa Oro para Repretel y Monumental, por lo que él vivió a flor de piel el juego en el que la Sele clasificó a la siguiente fase de ese certamen.

Sin embargo, por “emocionarse” como lo hizo, el comunicador no cayó bien a alguna gente y eso dio pie a que él reaccionara este miércoles sobre eso, también en Instagram.

Dani está indignado porque dice que es mucho el nivel de “odio”. “No puede ser que haya personas que se molesten porque alguien celebre los goles de Costa Rica. ¿A qué punto hemos llegado? ¿Qué es ese nivel de odio para todo el mundo?”, expresó el comunicador en un video que posteó en sus historias de Instagram.

LEA MÁS: ¿Muy enamorado? Periodista de Deportes Repretel se echa al agua solito

Muri mencionó que si bien se ha criticado muchísimo el desempeño de la Sele en ese torneo, las anotaciones de la Sele siempre avivan las emociones de los aficionados.

Daniel Murillo responde a críticas por celebrar gol de la Sele

“Hemos criticado a Costa Rica. Hemos dicho que no jugamos nada, pero, además de eso, no podemos entrar en un debate de si festejamos o no festejamos. Todos somos ticos, no seamos malos compatriotas. Se corrige cuando se gana, se aprende cuando se pierde, pero no podemos odiar porque alguien celebre un gol”, agregó el también panelista de Conexión Fútbol a su comentario.

LEA MÁS: ¿Hombres o mujeres? Periodista de Repretel lo tiene claro...

Murillo viajó este miércoles a la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, para continuar informando al público todas las incidencias del torneo.