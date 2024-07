Periodista Edgardo Camacho nos habló de su novio, nuevos planes y cómo se siente al presentar a su pareja

El periodista Edgardo Camacho y su novio colombiano César Rivera decidieron venirse a vivir a Costa Rica.

Edgardo Camacho regresó al país pero bien acompañado, porque se trajo a su novio César Rivera y a su perro Ferxxo.

El periodista farandulero vivió los últimos cinco años en Estados Unidos y quiere hacer una nueva vida en pareja aquí.

El expresentador de Intrusos de la farándula nos habló en exclusiva de su amor, de sus nuevo planes y de cuando dijo, hace 10 años, que se había curado de la homosexualidad.

- ¿Por qué decidió regresar?

Primero, porque siempre tenía ese pendiente. Hace un mes y tanto que vine a grabar todo este rollo del reality de Edgardo, también vine por ver cómo estaba Costa Rica, cómo me la iba a encontrar, para mi cinco años fueron demasiado y después de una pandemia, cinco años sí es muchísimo.

Mi papá ya está bastante mayor, tiene 77 años, y desde que murió mi mamá la principal causa era que yo no quiero que me pase lo que me pasó con ella, con mi papá y, Estados Unidos puede tener muchos beneficios de muchas cosas cuando usted ya es ciudado americano, pero desde que vine a grabar “No soy Kardashian, yo Camacho”, me decidí de una.

- ¿De qué trata ese reality personal?

Es toda una locura, una travesura, me disfracé de varios personajes para sorprender a mi familia, amigos y conocidos como Maria Teresa Rodríguez, Lynda Díaz, Juan Carlos Torres, me vestí desde guachimán, de mariachi, de payaso con los Pirulos, de mesero en un restaurante, de esteticista en un spa, sorprendí también a la mamá de mi mejor amigo para comerme un caldo de frijol con huevo duro. También sorprendí a mi papá de una forma muy bonita en la finca de él, en Puerto Viejo de Sarapiquí, él creyó que estaba en Estados Unidos y estaba hablando por videollamada afuera de la finca, y lo que quería era regresar con un proyecto mío, que fuera como lo había imaginado.

- ¿Por qué decidió presentar a su pareja hasta ahora y de esa forma?

En Estados Unidos tenemos una vida un poco más privada, entonces no hacía falta generar como tanta cosa, pero él es un chef empírico, le encanta la cocina y ha estado muy metido en los negocios de restaurantes y nos vinimos también porque yo vengo enfocado en unas cosas mías y él con un tema que se llama ‘A mordisco to go’, queremos crear emprendimiento de puras empanadas colombianas y estamos en el proceso para que él pueda estar bien en Costa Rica con todo este proceso.

Edgardo Camacho contó que su pareja nació en Cali, Colombia, pero que desde niño se fue con su familia a vivir a España.

- ¿Cuánto tiempo llevan juntos y cómo se conocieron?

Tenemos dos años y tanto de conocer y nos conocimos un jueves en la noche en el gimnasio donde yo daba ciertas clases y nos hablamos y de un pronto a otro me contó que estaba de visita en Estados Unidos y ya luego me presentó a la familia y ya empezamos a frecuentarnos más, hasta que ya tomamos la decisión de iniciar una relación.

Hace unos días Edgardo cumplió 40 años y su familia de San Carlos le hizo una fiesta sorpresa.

- Hace 10 años dijo que se había curado de la homexualidad, ¿qué pasó ahí?

Lo que le puedo decir es que estoy viviendo el presente, que estoy feliz, que estoy tan orgulloso de lo que estoy viviendo, de lo que estoy construyendo y al final sí creo en una familia de dos personas del mismo sexo. Yo creo en el amor, ¿qué fue lo que pasó?, ¿qué es lo que está pasando?, es que no sé como responderle, es simplemente una persona que me encontré, yo creo en el amor y estoy feliz. Ya el tema que si Edgardo dijo, que si no dijo hace 10 años, mirá... hay tantas cosas tan importantes que estoy viviendo en este presente que si me quedo rezagado, si me quedo pensando, que si me quedo en la experiencia que tuve con una chica, créame que con todo respeto y todo cariño, la disfruté, fui muy feliz, todavía en algún momento conversamos porque todavía tengo una relación muy bonita con la familia de ella, pero yo no me quedo en situaciones del pasado, vivo el presente y eso es lo que me tiene feliz y orgulloso de lo que estamos construyendo.

El periodista farandulero era instructor en un gimnasio en Estados Unidos y ahí fue donde conoció a su novio.

- ¿Ahorita solo le gustan los hombres, es bisexual, cómo se define?

Creame que disfruto el amor, creo en el amor, estoy a favor del amor, no importa la situación, no importa la circunstancia y si es entre hombres y mujeres, hombres y hombres, mujeres con mujeres. Mirá, como dicen las sagradas escrituras, que tire la primera piedra quien esté libre de pecado, entonces el tema de que me van a señalar, que si van a decir, que si van a opinar, no me importa, mi relación con Dios es y sigue siendo tan genuina, tan bonita, Dios conoce mi corazón y sabe quién es Edgardo y creo en que Dios me ama tal y cual soy. El que quiera entenderlo, bien, el que lo quiera creer, pues también y el que no lo quiere comprender o tolerar, pues lo único que pido es que haya un poco de respeto y tolerancia.

- ¿Se siente liberado, tranquilo, señalado?

Me siento pleno, me siento genuino, me siento feliz, me siento viviendo el mejor momento de mi vida a mis 40 años, porque ya hay una madurez, hay un aprendizaje, me siento feliz, me siento correspondido. ¿Sabe qué es lo más bonito?, que me siento amado, por mi familia, por mi novio, por amigos, por tanta gente que durante cinco años dejé de ver y es muy chiva volver a reencontrarme y convivir con ellos.