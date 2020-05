Les escribí una carta a mis papás, a mi abuela, a mis tías y a mis amigos diciéndoles que estaba en remisión. Fue un día que yo no esperaba porque me llegó el TAC en la mañana donde decía que estaba libre de cualquier tipo de cáncer y el oncólogo en la tarde me pasó los otros exámenes y un certificado de remisión, así que no lo podía creer.