“Dios me ha bendecido y Repretel me ha dado todas las oportunidades, por eso estaré eternamente agradecida con la empresa y con personas como don Fernando Contreras, por confiar en mi trabajo, por su apoyo incondicional y su amistad. A doña Roxana Zúñiga, quien bajo su dirección me trajo a Noticias Repretel; a doña Grettel Alfaro por mantenerme en su equipo; a Jerry Alfaro por apoyar siempre; a doña Marcela Solano y a todos mis compañeros y grandes amigos que tengo”, mencionó.