Periodista Felipe Castro vibra con su gran momento mundialista

El periodista de Teletica Deportes Felipe Castro está que no cree en nada ni en nadie luego de tener el privilegio de hacerle una pregunta a Lionel Messi en la conferencia de prensa posterior al partido Argentina - Croacia en el que Argentina pasó a la final del Mundial de Qatar.

Con mucha emoción, Felipe compartió en sus redes sociales el video de su gran momento.

“He recibido muchos mensajes por haber tenido un privilegio: hacerle una pregunta directa a Lionel Messi, el día de la clasificación de la selección de Argentina a la final del Mundial de Qatar 2022. Al respecto les quiero contar que: primero que todo, fue un reto lograr estar en una conferencia donde no entran todos los medios, menos un medio costarricense cuando juega Argentina-Croacia.

“Preguntarle a Messi fue casi como preguntarle al gran Maradona: hay nervios, estrés y congoja porque todos los argentinos no entendían por qué yo tenía una de las 3 únicas preguntas a Messi. Leo me contestó muy bien y hasta ese momento me calmé y disfruté lo que había hecho. Sin duda un gran instante en este mundial para mí”, comentó en Instagram.

Castro lo comparó con su otro gran momento en el periodismo como lo fue cuando tuvo la oportunidad de hacerle un par de preguntas a Maradona en el año 2014.