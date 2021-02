Pues entrar a un corazón no es nada fácil y más con la situaciones que hemos tenido cada uno, en la parte sentimental y amorosa. Ella me parece una excelente mujer, una excelente hija, hermana y una excelente mamá. Y es esa responsabilidad con su hija es la que hace que realmente entrar en un corazón así no sea nada sencillo, porque no es que le va abrir la puerta de su corazón a cualquiera. Pero bueno, es que también mis intenciones no solo se quedan en palabras sino también en demostrárselas, en buscar conquistarla y la idea mía no se ha detenido, y es casarme con ella.