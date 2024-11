Periodista fichado por Disney nos contó la experiencia que vivió en el evento D23

Juan Carlos Zumbado, de Más que noticias, vivió uno de los eventos más importantes de Disney.

Juan Carlos Zumbado dejó por unos días sus funciones como reportero y jefe de información de Más que noticias, de Teletica, para asumir el rol de periodista de Disney en el gran evento D23, que se realizó el fin de semana en Brasil.

El reportero estuvo en São Paulo compartiendo con encargados de prensa de varios países y, además, tuvo la oportunidad de entrevistar a personalidades muy importantes de la compañía del ratoncito.

El D23 es uno de los eventos más grandes a nivel mundial en el que The Walt Disney Company presenta todo lo nuevo que viene para los próximos años, tanto en el cine como en la televisión, y Juan Ca fue el único costarricense invitado.

El presentador de canal 7 nos contó parte de la experiencia que vivió tras ser fichado por semejante compañía.

- ¿Cómo se da la oportunidad de trabajar para Disney?

Hace como tres meses empecé a trabajar con prensa de Disney, que es la misma de Warner aquí en Costa Rica, que es la que le maneja la comunicación, yo les había pedido un espacio para hacer como review (revisar) de películas y demás en mis redes sociales. Cuando uno le pide a Disney ser tomado en cuenta, ellos piden el perfil de uno, de las redes sociales, de los alcances que tiene en las diferentes plataformas, ellos lo analizan y luego te escogen. Luego te mandan material todas las semanas, de las cosas que vienen, para que uno lo publique, yo he estado haciendo eso. Lo que jamás me imaginé es que iba a poder ir a un evento como este.

Si me invitaban a una premier yo estaba feliz porque eso era lo que quería, porque a mí me gusta mucho el cine, pero se vino la oportunidad de que salí entre los comunicadores de Centroamérica y el Caribe (junto a una de Panamá y uno Puerto Rico) para ir a São Paulo, Brasil, a promover en nuestras redes sociales lo que se viene.

El periodista Juan Carlos Zumbado compartió con la actriz Liza Colón Zayas, de The Bear, ganadora de 11 premios Emmy.

- ¿A qué tuvo acceso?

La idea era estar como parte de prensa Disney, porque está la prensa normal que tiene un gafete y tiene ciertos accesos, y los de prensa Disney, que vamos en nombre de ellos, tenemos acceso a todos escenarios que hay y pases gratis en todo. Entonces, a lo que yo fui a recapitular todo, de hecho, tengo muchos reels que hacer, información que compartir y aprovechando que iba para allá hablé con 7 Estrellas, con Teletica.com y Telenoticias para pasarles notas.

Ellos me dieron entrevista con el director de “Mufasa: El rey león”, Barry Jenkins, esa la hice el sábado y la subiré en mis redes sociales y también la voy a sacar en 7 Estrellas.

El D23 es un evento que se realiza cada dos años en Estados Unidos y esta es la primera vez que lo sacan para Latinoamérica, entonces querían latinos y por eso nos escogieron a nosotros tres.

Había mucha prensa internacional, había mucha gente de Argentina, porque Disney Sudamérica queda en Argentina, además más de 300 medios brasileños.

Juan Carlos Zumbado

- ¿Por qué se realizó esta vez en Brasil?

Porque Brasil es un país con mayor población y mayor poder adquisitivo de Sudamérica, es una potencia y para ellos el público brasileño consume mucho lo que es Disney Plus (plataforma) y las películas de Disney, Marvel, Star Plus, todo eso unido es lo que estaban promocionando.

Solo São Paulo es una ciudad de 12 millones de personas y este evento se desarrolló en el Transamerica Expo Center, que es un lugar grandísimo, donde pusieron todos los estands, había experiencias interactivas con el set de Disney, digamos las películas más representativas y solo a ese evento asistieron 45 mil personas en tres días (8, 9 y 10 de noviembre).

Yo no digo que voy a ser como Wálter Campos, cada quien busca su manera, yo ahorita lo que trato es tener un espacio y pequeñas oportunidades como esta” — Juan Carlos Zumbado, periodista

Juan Carlos contó que él estudió portugués hace un tiempo y eso le sirvió de mucho en el evento, así como saber hablar inglés.

- ¿Qué es el D23?

Este evento tiene dos funciones: Uno, acerca a los fans a las películas y series con funciones interactivas, entonces hay gente disfrazada, algunos de manga y así, pero también están los paneles, que son donde se exponen las películas que vienen el otro año y a finales de este.

Por ejemplo, se promocionó The Mandalorian, que es una película que saldrá en el 2026, pero ya se está promocionando, también la nueva serie de Andor, que es la segunda temporada, y la nueva serie de Stars Wars que viene para diciembre en Disney Plus (Skeleton Crew).

De Capitán América llegaron Anthony Mackie (Falcon) y Danny Ramírez (Joaquín Torres) y hablaron con la prensa. Llegó el director de Marvel, Kevin Feige, que es el que produce todas sus películas, llegaron los directores de Toy Story, de Pixar, para hablar que viene la nueva película de “La era de hielo”.

Aquí Juan Carlos Zumbado estaba en la línea de prensa ayudando como camarógrafo a su colega de Puerto Rico, quien entrevistó a Chondra Wilson y James Pickens de Greys Anatomy.

- Desconocíamos ese gusto por el cine, ¿de dónde nace?

Yo voy poco a poco, a mí me gusta el cine, no soy crítico de cine, pero siempre trato de dar una opinión. Esta fue una gran oportunidad, gracias a Dios, pero el cine siempre me ha gustado y realmente soy muy fan de Marvel, todo lo que son los Avengers desde niño me han encantado, o Star Wars que desde siempre he visto la saga de todas esas películas, entonces estar allá fue como un sueño hecho realidad.

Tengo también una entrevista con el director y dos guionistas de Moana 2 este miércoles, que va a salir en 7 Estrellas” — Juan Carlos Zumbado, periodista