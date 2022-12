Periodista Freddy Serrano vuelve a dejar a Multimedios fuera de su experiencia de vida

Freddy Serrano no recuerda su paso por Multimedios. Facebook.

Por segunda vez en este 2022, el periodista Freddy Serrano celebró años de carrera y así como lo hizo en febrero, volvió a dejar por fuera a Multimedios de los lugares en los que trabajó.

El comunicador hizo el viernes anterior una publicación en sus redes sociales, donde conmemoraba que cumplió 26 años en la profesión, a pesar de que en febrero había dicho que llegaba a 25.

Aunque las cuentas no dan, lo cierto es que, nuevamente, no sabemos si por descuido, mala memoria o porque todavía no quiere saber nada del canal, no incluyó al 8 en esa lista.

Ya lo había hecho a inicios de año, cuando llevaba menos de un mes de haber abandonado el barco.

“Llegando a los 26 años de carrera profesional en #periodismo. Mi pasión desde niño. Gracias a Dios por tantas experiencias, aprendizaje y bendiciones”, escribió en esta ocasión en sus redes.

Freddy Serrano celebra 25 años de carrera pero olvida a Multimedios

Ese texto estuvo acompañado de imágenes de su paso por canal 7 y por su actual lugar de trabajo, Univisión.

Eso sí, a diferencia de aquella publicación, en febrero, esta vez tampoco contó su paso por canal 8.

Recordemos que Freddy llegó a finales del 2021 a Multimedios y lo hizo de una vez con la plancheta de frente.

En el poco tiempo que estuvo, se metió en polémicas con Douglas Sánchez, con Luis Carlos Monge y más.

Su nombre sonó más por las broncas que por lo que hizo cuando estuvo como gerente de canal 8. Quizá por eso es que no quiere que se lo recuerden, ni él hacerlo.

Freddy al parecer, está bien enamorado. Instagram

Por cierto, también nos llamó la atención que allá en Estados Unidos encontró el amor de su vida, pues hace unas semanas publicó una foto junto a un joven y escribió: “¡Tengo el privilegio de tener la mejor pareja de la vida! te amo”. Con razón está tan hallado por allá.