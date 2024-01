Periodista Gabriela Jiménez se propuso un duro reto deportivo que espera cumplir el 25 de febrero

La periodista Gabriela Jiménez no solo ama hablar de deportes sino también le gusta practicarlos.

La periodista Gabriela Jiménez siempre ha sido de hacer deporte, pero este 2024 se propuso un reto que la tiene haciendo doble ejercicio.

La presentadora de 7 Estrellas se inscribió por segunda vez en el Gran Fondo de Andrey Amador, que será el próximo 25 de febrero, y este año pretende hacer el medio fondo que es de 75 kilómetros.

Ella lleva dos años practicando el ciclismo, pero no es de las que sale a pedalear todos los días, fue hasta la semana pasado que intensificó su práctica para ir aflojando piernas para la competencia.

Todas las mañanas, en su casa, se sube un rato a la bicicleta y los fines de semana está saliendo a andar por algún rincón del país.

“El año pasado lo hice por primera vez en la distancia más corta y ahora me inscribí en la mediana, que es bastante fuerte también, entonces es como para intentar subir el escalón. Estoy intentando ser más constante en el ciclismo”, contó.

El año pasado hizo el fondo junto al exfutbolista Mauricio “El Chunche” Montero y esta vez lo hará con sus compañeros de Teletica, que tienen un equipo de ciclismo.

Nada de dietas

Gaby también ama ir al gimnasio y lo hace al menos tres veces a la semana para tonificar más sus cuerpo.

Lo que le encanta es hacer funcionales y algo de pesas para trabajar más las piernas, glúteos y abdomen. Y, sobre todo, disfruta ir a hacer ejercicio bien temprano para iniciar el día con buena energía y buen ánimo.

Y es que una de sus grandes debilidades es la comida, por eso no es de hacer dietas o asistir donde un nutricionista y prefiere, en cambio, ponerle bonito al ejercicio.

“Al final de cuentas lo que yo hago es como tonificar el cuerpo porque soy pésima para las comidas, en eso no soy nada disciplinada porque me gusta comer de todo, entonces si es algo que tengo ahí pendiente en mejorar. Lo que hago es no comer tanto, por ejemplo, azúcar, ahora tomo café sin azúcar, porque amo el café y el gran pecado es que no me puede faltar el pan para acompañar ese café”, mencionó.

Además, la presentadora de “Contra golpe“ confesó que tampoco es de las que se limita cuando le da un antojo de comer comida chatarra, porque sabe que es cuestión de ponerle el doble la próxima vez que haga ejercicio.