Periodista Gaby Jiménez nos llevará a pasear todas las semanas

La guapa moncheña no es nada quitada y le encanta la aventura. Cortesía. La guapa moncheña no es nada quitada y le encanta la aventura. Cortesía

Si usted es un fiebre de la aventura, de los viajes y por supuesto, de Gabriela Jiménez, entonces tiene una cita con la guapa periodista ramonense este y todos los jueves en TD Más 2.

Este jueves 9 de setiembre, a las 7p. m., la moncheña estrenará el programa “TV Traveling”, un espacio en alianza con el canal y la agencia Sport Viajes, en el que Gaby lo llevará a conocer nuestro país de punta a punta

La idea de la comunicadora es echarle una mano al turismo nacional al mostrar los lugares más hermosos del país y que estén al alcance de todos los presupuestos.

[ Gaby Jiménez sacó su lado más pícaro en el programa Contragolpe ]

Según ella, visitará los hoteles más finos y que muchos consideran como imposibles para sus bolsillos, hasta hospedajes más cómodos.

“Buscamos diferentes tipos de hospedajes, algunos más elevados y otros más bajos, de acuerdo con las posibilidades de cada familia. Hemos estado en hoteles muy lujosos, que ahorita por la pandemia han ajustado sus precios y otros que son perfectos para pasar una noche, con comodidades bastante buenas con relación al precio.

“Además, mostramos dónde comer o tomarse un cafecito y diferentes tours que se pueden hacer. La idea es facilitarle al tico opciones de hospedaje y aventura”, agregó.

Gaby quedó maravillada con el restaurante en Monteverde. Cortesía. Gaby quedó maravillada con el restaurante en Monteverde. Cortesía.

Gaby cuenta que siempre ha sido patacaliente, pero reconoce que desde que empezaron con el proyecto ha conocido zonas maravillosas, de las cuales no tenía ni idea que había en nuestro país.

“Encontré un lugar en Monteverde, un restaurante que se llama San Lucas y que está en la copa de los árboles. Son diferentes cubículos y se ven siete islas desde ahí, cuando fui no podía creer que existiera porque uno piensa que esos lugares solo en otros países están.

“También escalé un árbol de 18 metros en La Fortuna, hice kayak en el mar, tour de cuadraciclo y pronto vamos a mostrar cómo es una experiencia de buceo. Yo soy muy atrevida, mi mamá a veces me regaña porque yo hago de todo, no me da miedo hacer este tipo de cosas”, dijo.

Algo importante y para tener en cuenta, es que cada jueves, la presentadora va a rifar un paseo al lugar que se muestra en el programa por lo que hay que estar en todas.