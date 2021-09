Periodista Gerardo Zamora fue operado otra vez del tumor en su ojo el día de su cumpleaños

Gerardo Zamora llegó a sus 45 primaveras este miércoles y le tocó pasarla en el hospital pero celebrando que está vivo. Facebook Gerardo Zamora llegó a sus 45 primaveras este miércoles y le tocó pasarla en el hospital pero celebrando que está vivo. Facebook

El periodista Gerardo Zamora recibió este 22 de setiembre el mejor regalo de todos en su cumpleaños número 45... ¡el seguir con vida!

El comunicador está internado en el hospital México porque este miércoles fue operado, una vez más, para tratar de extraerle el tumor que tiene en su ojo derecho.

Esta es la quinta ocasión en la que le hacen un procedimiento médico de este tipo desde que le descubrieron el tumor hace dos años.

Su esposa, la también periodista Ginnés Rodríguez, confirmó a La Teja que todo salió muy bien en la cirugía y que el exempleado de Telenoticias, de canal 7, está estable.

A raíz de las operaciones anteriores el párpado de su ojo derecho le quedó caído pero estaban por corregírselo. Facebook A raíz de las operaciones anteriores el párpado de su ojo derecho le quedó caído pero estaban por corregírselo. Facebook

La presentadora de Informe 11 Las Historias solo agregó que como familia siguen en la lucha y bien agarraditos de la mano de Dios.

El 24 de diciembre del año anterior, Gerardo recibió la gran noticia de que luego de las operaciones y los tratamientos de radioterapia su última resonancia magnética reveló que estaba limpio; sin embargo, debía seguir en control.

A inicios de este 2021 le hicieron una cuarta operación, pero menos ruda y luego de más chequeos hace unas semanas se enteró de que debía pasar al quirófano una vez más para remover algunos tejidos que aún le quedaban.

Sus hijos le cantaron feliz cumpleaños a través de una videollamada luego de salir de la cirugía. Facebook Sus hijos le cantaron feliz cumpleaños a través de una videollamada luego de salir de la cirugía. Facebook

Video motivador

La operación se realizó en horas de la mañana y una vez que se despertó de la anestesia Gera recibió una gran sorpresa por parte de sus hijos Luciana, de 8 años, y Marcelo de 6.

Ginnés, quien es la que lo ha acompañado en todo momento, los llamó por videollamada para que le cantaran cumpleaños a su papito.

“Estamos muy felices de que te haya salido bien la operación y te queremos decir algo (empezaron a cantarle el feliz cumpleaños)”, le dijo Luciana acompañada de su hermano.

A Zamora lo habían operado en el 2019 en dos ocasiones luego de descubrir el tumor benigno en su ojo derecho. Cortesía A Zamora lo habían operado en el 2019 en dos ocasiones luego de descubrir el tumor benigno en su ojo derecho. Cortesía

En este emotivo video que Ginnés compartió en sus redes se logra ver al periodista acostado en la camilla del hospital intentando tocar a sus hijos a través de la pantalla del celular.

“Hoy damos infinitas gracias a Dios por darnos el mejor regalo de cumpleaños para mi esposito: ¡Celebrar la vida! Gracias a todos por sus oraciones y hermosos mensajes, a todo el personal del Hospital México. Tenemos mucho porque estar agradecidos... así que ¡A celebrar carajo!”, escribió la ahora presentadora de Repretel en su cuenta de Facebook.

Tanto colegas como amigos de la pareja no han dejado de escribirles y desearle feliz cumpleaños y una pronta recuperación a Gera.

Corazón no se rinde

Precisamente el martes anterior, Ginnés escribió en sus redes sociales que pedía muchas oraciones y buenas vibras para el encargado de comunicación de la Universidad Nacional (UNA) sin referirse directamente al asunto.

A través de una fotografía donde salen los cuatro juntos haciendo un corazón escribió, “que esta quinta cuesta la pasemos más fortalecidos que nunca”.

“Este corazón no se rinde. Pensamos que el camino es plano y en línea recta, pero nos aparecen curvas, cuestas y obstáculos. No es lo que esperamos, pero ¿qué le vamos a hacer? Devolverse o quedarse no es opción. En esta familia avanzamos juntos ante lo que se ponga, pero hoy particularmente les pido su oración, un pensamiento, buenas vibras para mi esposito, lo que tengan será bien recibido”, publicó.

Esta fue la foto que publicó Ginnés Rodríguez para pedir oraciones por Gerardo por su nueva operación. Facebook Esta fue la foto que publicó Ginnés Rodríguez para pedir oraciones por Gerardo por su nueva operación. Facebook

En noviembre del año pasado Gerardo dijo a La Teja que la localización del tumor era muy difícil y que por eso han tenido que operarlo tantas veces. Además, de que todo le inició al sentir ciertas molestias en el ojo derecho y al fallarle la vista.

Intentamos conversar con el fiel seguidor del Club Sport Herediano, pero de momento no se encuentra en condiciones para hablar, lo cual es totalmente comprensible y más bien le deseamos todas las mejores vibras para que se recupere pronto y así pueda celebrar junto a sus hijos.