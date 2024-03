Periodista Glenda Medina recordó el lindo momento que vivió al lado del cantante Juan Gabriel

Glenda Medina vivió un lindo momento al lado del cantante Juan Gabriel. Cortesía

La periodista Glenda Medina nos compartió un recuerdo que nos dejó impresionados, ya que marca un momento muy importante de su profesión como comunicadora.

Medina, hace algunos años, trabajaba para Repretel, en la sección de espectáculos, y una de las cosas que nunca olvida fue que gracias a su profesión pudo conocer al artista Juan Gabriel y hasta compartir con él.

“Cuando trabajaba en Repretel me encomendaron entrevistar a Juan Gabriel, hasta pude compartir con el cantante previo a la Teletón del 2003 en el estadio Azteca, en México, porque a él le tocaba cerrar la actividad esa noche”, recordó.

Para Medina, ese momento fue como pegarse la lotería, ya que nos comentó que el reconocido cantante era muy quitado para dar entrevistas o algún tipo de declaración.

“Solo como tres periodistas latinoamericanas tuvimos el privilegio de entrevistarlo”, comentó.

Glenda hasta se quedó sin credenciales para poder ingresar a la Teletón, porque se tuvo que esperar más de tres horas para entrevistar al artista y no le dio chance de ir a Televisa a recogerlas, pero pasó algo especial.

Glenda Medina tiene guardadas dos fotos junto al famoso artista. Cortesía

Glenda Medina hasta terminó viendo en primera fila la presentación de Juan Gabriel. Cortesía

“Al final saqué la misión que yo tenía, que era la entrevista, pero cuando terminamos de conversar me da un beso (el de la foto) y me consultó que si lo iba a ir a ver en el concierto que iba a dar en la noche, entonces cuando le conté que no podía por los credenciales, pasó algo inesperado, que ni por la mente me pasó”, contó.

Y es que la guapa tuvo la suerte que muchos desean con cualquier famoso y es que nos contó que el mexicano la llevó con su escolta, rodeada de un montón de carros privados, al estadio Azteca.

“Cuando pasó todo eso, tuve la oportunidad de estar en el camerino con él y lo mejor de todo fue que vi el show en primera fila de la Teletón del 2003. Al final de la presentación hasta me cantó la pieza ‘Te lo pido por favor’, porque yo le dije que nunca la cantaba y que era mi canción favorita“, contó.

Sin duda, para Glenda este momento quedará guardado en su memoria por siempre, ya que afirma que ha sido uno de los recuerdos más lindos que le ha dado su profesión.