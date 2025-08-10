Periodista Irene Chinchilla hizo un cambio radical en su carrera y reapareció en su nuevo empleo

La periodista Irene Chinchilla se incorporó al equipo de comunicación de Casa Presidencial. Instagram Irene Chinchilla. (Instagram Irene Chinchilla. /Instagram Irene Chinchilla.)

La periodista Irene Chinchilla hizo un cambio radical en su carrera y pasó de cubrir partidos de fútbol a cubrir actividades políticas.

La comunicadora se incorporó al equipo de comunicación de Casa Presidencial y este domingo envió un material correspondiente a la Cadena Nacional que transmite el gobierno de Rodrigo Chaves cada semana.

LEA MÁS: Tigo Sports pierde a una de sus fichas más queridas por la audiencia

De momento se desconoce la fecha exacta en la que Irene llegó a Zapote.

Recordemos que a finales de abril, la periodista se despidió de Tigo Sports, luego de siete años de ser una de las caras del canal deportivos.