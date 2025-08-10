Deportes

Periodista Irene Chinchilla hizo un cambio radical en su carrera y reapareció en su nuevo empleo

La periodista cambió de aires luego de 7 años de formar parte del equipo de Tigo Sports

Por Yenci Aguilar Arroyo
La periodista Irene Chinchilla se incorporó al equipo de comunicación de Casa Presidencial. Instagram Irene Chinchilla.
La periodista Irene Chinchilla se incorporó al equipo de comunicación de Casa Presidencial. Instagram Irene Chinchilla. (Instagram Irene Chinchilla. /Instagram Irene Chinchilla.)

La periodista Irene Chinchilla hizo un cambio radical en su carrera y pasó de cubrir partidos de fútbol a cubrir actividades políticas.

La comunicadora se incorporó al equipo de comunicación de Casa Presidencial y este domingo envió un material correspondiente a la Cadena Nacional que transmite el gobierno de Rodrigo Chaves cada semana.

LEA MÁS: Tigo Sports pierde a una de sus fichas más queridas por la audiencia

De momento se desconoce la fecha exacta en la que Irene llegó a Zapote.

Recordemos que a finales de abril, la periodista se despidió de Tigo Sports, luego de siete años de ser una de las caras del canal deportivos.

