Periodista Janeth García ya es mamá y presenta a su hija Elena: ¡vea la tierna foto!

Janeth García vive un inmejorable momento de felicidad junto a su pareja Ricardo Quesada

Por Manuel Herrera

La periodista Janeth García confirmó este sábado que ya es mamá y presentó a su primera hijita con una hermosa y tierna fotografía que está derritiendo a sus miles de seguidores.

García no dio detalles de cuándo exactamente nació Elena Quesada García y el nacimiento de la niñita todavía no aparece en el Registro Civil, según consultó La Teja previo a esta publicación.

Periodista Janeth García
Janeth García y su pareja, Ricardo Quesada, ya son papás. Fotografía: Instagram Janeth García. (Instagram/Instagram)

Esto dijo Janeth

“El momento más mágico de nuestras vidas… Bienvenida Elena”, escribió Janeth en un posteo en Instagram donde compartió la primera foto de su hijita.

Elena aparece con una pijamita beige, con un lacito en su melena y bien rosadita y gordita. Llama la atención que la bebé ya tiene aretes.

“Se nos adelantó Santa”, dijo Janeth en la misma publicación.

Periodista Janeth García
Janeth García presentó a su hijita con esta hermosa fotografía. (Instagram/Instagram)

Muchas reacciones

Como era de esperar, hay cientos de reacciones y comentarios a la tierna publicación de la exparticipante de Mira quién baila.

Desde La Teja le deseamos a Janeth y su pareja, Ricardo Quesada, muchas felicidades.

