Periodista Jimena Mata se abre camino en la radio gracias a su pasión y frescura

La periodista y locutora Jimena Mata Sánchez llegó a radio Urbano a inicios de año.

A radio Urbano llegó este año una nueva locutora que tiene encantados a los oyentes no solo por su bella voz sino por lo guapa que es.

Se trata de la joven Jimena Mata, de 22 años, quien es vecina de Turrialba y quien se encarga de animar las mañanas de los amantes de la música urbana.

De niña jugaba con ser youtuber de la que se maquillaba y peinaba con los productos de su mamá y ahora quedó atrapada por la magia de la radio.

- ¿Hace cuánto entró a radio Urbano?

Tengo desde enero que inicié con ellos y entré porque básicamente casi me gradúo de la carrera de periodismo, entonces siempre piden hacer una práctica profesional. Si le soy sincera, no intenté en medios tradicionales o en noticias, yo quería algo donde pudiera ser yo, hay medios de comunicación muy cuadrados y yo quería ser más Jimena, poderme expresar, conectar un poco más personal con la gente y es lo que me ha dado Urbano (105.9 F.M.), sé que las personas que me escuchan no son solo que me están escuchando sino también conectan conmigo, que hablamos por el chat de WhatsApp, entonces se crea quizá una conexión diferente a como se puede ver una persona que presenta noticias.

- ¿Entonces le llama más la atención trabajar en radio?

Toda la vida. Desde que tomé la decisión de que quería estudiar algo relacionado con la comunicación fue a una edad muy corta, creo que desde mis 10 años me di cuenta que quería entrar a este mundo porque cuando tenía como unos 9 años empecé a hacer videos, descubrí el mundo de YouTube y aprendí a editar solita y eso fue como lo que me abrió las puertas a este mundo.

Cuando entré a la universidad me di cuenta que la radio tiene su magia y me enamoró.

Jimena está encargada de la programación de la mañana y de hacer algunos espacio para las redes de la radio.

- ¿Qué es lo que más le ha gustado de la experiencia de ser locutora?

Para mí ha sido todo un mundo, en la radio he podido descubrir una Jimena que tal vez no se ha formado del todo porque no llevo mucho tiempo en esto; sin embargo, estoy creando una personalidad que tal vez tenía ahí oculta porque no encontraba la manera de sacarla y en este tiempo descubrí eso, que soy una Jimena que anima, que se ríe con la gente que nos escucha, que vacila, que conecta con las personas.

- ¿Cómo fue esa primera vez en la cabina?

Recuerdo que cuando entré a Urbano no iba a entrar propiamente a hacer radio, pero siempre he dicho que lo que es de uno ni quitándose, y recuerdo que me dijeron: ‘vas a entrar en complacencias, te van a dar un entrenamiento’, y Rose Davis fue la que me entrenó los primeros días cuando llegué y recuerdo que lo primero que hice fue complacencias y que abrí el micrófono asustadísima y con esas maripositas en el estómago, que sé que nunca se van a quitar porque son parte de porque cuando se mueran, siento que mi paso por la radio se acaba, de eso se trata, de emocionarse como si fuera la primera vez.

- ¿Ahorita a cargo de cuáles programas está y en qué horario?

Ahorita estoy en las mañanas con Urban Hits de 9 a.m. a 12 m.d., que es una revista de cierta manera porque no solo ponemos música sino también hablamos de noticias, hacemos dinámicas, entonces es como muy completico.

Me encargo de hacer la programación musical conforme lo que vaya hablar, no sé hay cierta noticia de tal artista, entonces me encargo de buscar toda la información. También los viernes tenemos un especial de x artista y la programación es solo de él y ahí vamos haciendo dinámicas con los oyentes.

Hacer controles y estar en cabina la tienen enamorada.

- ¿Siempre le ha gustado el reggae y el dancehall que es la línea de la emisora?

Es vacilón porque antes de entrar a esta etapa de locutora trabajaba mucho en producción de eventos y muchos de los dj’s con los que trabajé tocaban mucho reggae, mucho dancehall, hip hop y demás, entonces de ahí empecé a agarrar esa línea musical, como esa influencia, y también en el colegio escuchaba dancehall.

- ¿Le gustaría llegar a la televisión en algún momento?

Yo vivo totalmente enamorada de la radio. De hecho, recuerdo que cuando estaba pequeñita fue mi primera experiencia en radio, yo soy orgullosamente turrialbeña y tengo un primo que trabajaba mucho como en publicidad y me llevó como para un especial del Día del Niño a una emisora de allá, entonces como que por ahí entró la espinita.

Acá en Urbano tenemos un espacio de tele, que es un programa más de reguetón que se llama “Flow Urbano” donde presentamos noticias, presentamos música, hacemos emisiones en vivo y bueno, nunca descartaría la prensa escrita porque también me gusta mucho escribir, lo que no me veo es como cubriendo sucesos o ese tipo de noticias.

Jimena Mata dice estar enamorada de la magia de la radio y espera seguir por mucho tiempo en el dial.

- ¿Viaja desde Turrialba hasta la radio?

Viajo todos los días hacia la emisora (ubicada en Curridabat) en bus. Me levanto más o menos a las 4 a.m., me voy en bus de 6 a.m. y ya me devuelvo a la casa en bus de 3:30 o 4 p.m.. Básicamente estoy de 6 a 6 fuera de mi casa.