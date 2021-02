“De la camada (nacieron cinco) yo elegí al más bonito y lo curioso es que este no era el más bonito, pero él me eligió a mí, fue el primero que llegó a mí, que jugó conmigo, andaba detrás de mí. Entonces se ganó su lugar, he tenido una gran conexión con él. Nunca he llorado tanto por un perro como por él”, contó.