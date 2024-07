Periodista Joshua Quesada da detalles de su nuevo trabajo tras renunciar a canal 7

Joshua Quesada respirará nuevos aires tras su decisión de renunciar a canal 7 a inicios de julio. (Instagram)

La renuncia del periodista Joshua Quesada a canal 7 tomó por sorpresa a mucha gente el pasado 3 de julio.

Ese día, el comunicador anunció que salía de Teletica para asumir un proyecto personal, pero poco dijo sobre su nuevo trabajo.

A dos semanas de su salida de esa televisora, el galán de 24 años conversó con La Teja y habló con detalle de qué se trata el proyecto que lo llevó a bajarse del trencito.

En el 7, Joshua trabajó de mayo del 2022 a julio de este año como periodista y reportero del programa Calle 7: Informativo.

Según contó el vecino del centro de San José, su renuncia a Teletica la comenzó a valorar desde abril, pero fue hasta julio cuando, de una vez por todas, decidió presentar la carta, ¿por qué?

Joshua explicó que su familia tiene negocios y que están considerando expandirse, por lo que él decidió salir de Teletica para liderar ese crecimiento.

“En mi casa yo soy como el que se salió del canasto en el sentido de que en mi familia siempre ha habido la tradición de tener negocios. Mis papás tienen sus propios negocios, es una vena que hay en nuestro hogar; pero en el colegio yo me enamoré de la comunicación y me fui por ese rumbo, pero siempre me llamó la atención eso y la posibilidad de iniciar y administrar un proyecto.

“Mi papá, que es propietario de ferreterías, comenzará a expandir el negocio y él necesitaba a una persona que le ayudara a gestionar el desarrollo de este crecimiento y la gestión del proyecto y dije que era un buen momento para dar ese salto, echarle el hombro y sumarme al negocio familiar”, comentó Quesada.

Joshua Quesada trabajó en canal 7 por poquito más de dos años. (Instagram)

Joshua Quesada preparado para asumir el reto

Además de periodista, estudió Mercadeo y actualmente está llevando la carrera de Administración de Empresas, precisamente para ocupar cargos gerenciales en las empresas de la familia.

Mencionó que también a nivel familiar quieren incursionar en los bienes raíces, comprando lotes y construyendo apartamentos, algo en lo que tiene mucho interés en invertir en esta nueva etapa fuera de la tele.

En los negocios ferreteros de la familia, Joshua contó que tendrá muchísimas funciones, de las cuales se comenzó a empapar durante toda la semana pasada para asumir en estos días con todo su nuevo trabajo.

“Me encargaré de prácticamente todo: gestionar el recurso humano, hablar con los proveedores, negociar con distribuidores y gestionar la parte de las redes sociales, que era algo que se estaba necesitando mucho”, afirmó.

El joven aseguró que no es del todo ajeno a cómo maneja su familia los negocios de Ferreterías Lomas, pues antes de llegar a la televisión (trabajó en Multimedios, Repretel y Teletica) él trabajaba ahí como vendedor.

“Sí tengo conocimiento sobre los negocios ferreteros por la tradición familiar. Antes de trabajar en medios de comunicación yo iba a las ferreterías y trabajaba como vendedor, eso mucho antes de empezar mi carrera profesional. Entonces conozco sobre el negocio, los materiales y sobre la interacción con los clientes, porque siempre es bonito ofrecerle un buen trato a las personas. También me siento muy feliz de trabajar con mi papá, que es un hombre de negocios que se ha dedicado a esto desde hace 24 años, prácticamente desde que nací, y me emociona mucho”, refirió.

Respecto al tipo de jefe que quiere ser, ahora que asumirá ese tipo de roles, Joshua destacó que busca ser una persona que escucha y no toma decisiones apresuradas.

“Siempre he sido una persona que le gusta escuchar los diferentes puntos de vista antes de tomar una decisión y eso lo he visto en personas que han sido mis jefes. Siempre es importante escuchar las distintas posiciones y, sobre todo, no adelantarse a tomar decisiones. Quiero ser alguien muy cercano”, subrayó.

Joshua Quesada había lanzado en marzo un proyecto de capacitaciones en comunicación que espera retomar en los próximos meses. (Instagram)

¿Y la televisión? Joshua Quesada responde

En cuanto a si le puso candado a su carrera televisiva y periodística, confesó que no porque fue una experiencia que le gustó y disfrutó muchísimo.

“No descarto volver a la tele en algún momento. Yo creo que cerrar esa puerta no es prudente porque la televisión es algo que me gusta”, mencionó.

Él repasó las cosas buenas que le dejó este primer tiempo en la pantalla chica.

“Lo primero es la capacidad de interactuar con personas todos los días, es importante conocer distintas realidades, hablar con las personas, aprender a ser asertivos. Otra cosa fue aprender a trabajar bajo presión y bajo una exigencia grande y una tercera cosa que me dejó la televisión fue el aprender a trabajar con recursos limitados”, detalló.

Desde La Teja le deseamos la mejor de las suertes a Joshua en este nuevo camino que empezará a recorrer.