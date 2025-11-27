Periodista Jovel Álvarez hace historia al ser el primer tico en viajar en el avión papal

Jovel Álvarez Solís, periodista alajuelense, es corresponsal de Telenoticias en el Vaticano. (redes/Instagram)

El periodista costarricense Jovel Álvarez Solís está viviendo uno de los capítulos más importantes de su carrera y, de paso, marcando un antes y un después para la comunicación en Costa Rica.

El alajuelense se convirtió en el primer comunicador tico en viajar oficialmente en el vuelo papal, acompañando al papa León XIV en su primera gira internacional.

Jovel viajó como parte de la comitiva periodística que cubre el recorrido del Pontífice por Turquía y Líbano, y además, fungirá como corresponsal de Teletica durante toda la histórica travesía.

El grupo ya está en Estambul, donde ya se encuentra siguiendo cada detalle de la visita.

Jovel Álvarez Solís estuvo cubriendo la elección del Papa para Telenoticias en el Vaticano en mayo pasado. (redes/Instagram)

Este viaje es especialmente significativo porque representa el inicio de los viajes apostólicos del papa estadounidense, quien eligió Turquía como su primera parada internacional.

Un sueño enorme

Mientras Jovel vive este logro desde la cabina del avión papal y ahora desde suelo turco, una de las periodistas costarricenses que más lo ha visto crecer profesionalmente es Glenda Umaña, quien no dejó pasar la oportunidad de resaltar lo que significa ver a un compatriota en semejante misión.

La comunicadora recordó en sus redes sociales que lo conoció cuando tenía apenas 14 años y vendía arroz con pollo a la salida de misa para reunir fondos y viajar al encuentro mundial de jóvenes con Juan Pablo II.

Jovel Álvarez va estar enviando sus reportajes a Telenoticias. (redes/Instagram)

“Hace años, un joven de Alajuela, Costa Rica, me pidió una entrevista. Vendía arroz con pollo a la salida de misa para reunir fondos y cumplir su sueño: asistir al encuentro de jóvenes con el entonces Papa Juan Pablo II”, escribió Glenda.

“Hoy, convertido en un reconocido periodista internacional, Jovel Álvarez Solís hace historia como el primer costarricense en acompañar a un papa en su avión papal. Me llena de emoción verlo formar parte de la comitiva de periodistas que cubren la primera gira internacional del papa León XIV, a Turquía y Líbano. Jovel es prueba viva de que los sueños se cumplen cuando hay perseverancia y pasión”, agregó.

Jovel ya había cubierto temas internacionales y varios eventos relevantes para la Iglesia católica, precisamente como la elección del actual papa en mayo de este año, y sus reportajes sobre este viaje papal se podrán ver en Telenoticias.