Periodista le tira con todo a Elena Correa por su nueva canción y la compara con Melissa Mora

Luis Miguel Rojas se dio a conocer en televisión tras trabajar para varios programa faranduleros, entre ellos De boca en boca.

El periodista farandulero Luis Miguel Rojas criticó con todo a la cantante Elena Correa, debido a la presentación de su nueva canción “De cero”.

La exreina de belleza estuvo el martes anterior de invitada en el programa De boca en boca, de canal 7, donde hizo una pequeña presentación de su tema.

Esto sirvió para que el comunicador, quien fue despedido de este espacio, tiempo atrás, le tirara con todo a la cantante porque, a su parecer, a Elena le falta mucho para ser una verdadera artista.

Luis Miguel Rojas criticó a Elena Correa por su presentación en tele

El conocido “Venenito” empezó criticando la letra de la canción y que no le gustó la interpretación que hizo en el programa de Teletica, porque se notaba que no conocía lo básico sobre el manejo de las cámaras.

“No sabías amiga dónde está la cámara, eso es difícil hasta para uno, pero te pones de acuerdo previamente, usted es una persona que ha estado en televisión (...). Demasiado desalineado, demasiado desarmado, como que no sabes qué hacer, ¿me explico? Hay gente muy buena en el país, Flor Urbina sabe mucho, Silvia Baltodano, por ejemplo, hay bailarines de Dancing que te pudieron haber apoyado para que todo fluya más con el movimiento de cámaras”, mencionó en sus historias de Instagram.

Elena Correa estrenó el sábado 13 de abril su canción "De cero".

Rojas también la criticó por el vestuario que utilizó diciendo que era mucho el brillo para un programa que es en la tarde y, según mencionó, todo esos señalamientos los hace para ayudarla para que no le hagan más bullying.

Claro está, después le tiró la chinita de que él la puede asesorar para que no le vuelva a pasar esas cosas frente a cámaras.

“Vos (Elena) no estás mal, porque todos tenemos oportunidades de hacer lo que queramos, es solo asesoría y hasta más fácil porque es solo asesoría y listo, busque a la gente y me pongo a disposición de verdad, si quiere. Es como las misses que quieren hacer lo que cualquier Juan Vainas diga y al final se ofenden porque uno dice que usan lo mismo de siempre. Cambie de salón, cambie de vestuarista y todo va a fluir, por lo menos para evitar el bullying, me explico. Saque una canción que pueda sonar en todas las radios”, dijo.

El comunicador, que tiene tiempo alejado de los medios, además la comparó con Melissa Mora al decir que ella sí tiene un tema como “A mover el bam bam” que es bastante pegajoso y que puede sonar tanto en la radio como en una fiesta familiar.

“Vea a Melissa Mora con el ‘bam bam’ la ponen en El Chinamo la canción, la ponen en la disco, se vuelve viral en TikTok, todos nos la sabemos, es muy fácil, es bailable, ¿me explico?, no importa si canta o no, ella hizo su cometido, supo para dónde ir, entonces Elena si usted quiere que la inviten para que abra un concierto pones una canción que va con el concierto (por el género)”.

Luis Miguel Rojas critica a la cantante Elena Correa

“En fin, Elena todo bien, mi aprecio y todo, en serio, espero que entiendas el mensaje que estoy dando, pero no, no, no, ese ‘performe’ baby no. Además, nadie canta, usted está haciendo playback, todo el mundo sabe que está cantando sobre la pista, nadie va a cantar moviéndose tanto como usted se movía, hasta se quitaba el micrófono de la boca (...). Bienvenida al bullying de Costa Rica, otra vez, bienvenida”, mencionó el oriundo de Pérez Zeledón.