Periodista Lucía Frei dejó de ser ficha de canal 8

Lucía Frei tenía cuatro años trabajando en canal 8 y era de las camada que llevó al canal Douglas Sánchez. Instagram

La periodista Lucía Frei no seguirá apareciendo más en la pantalla de canal 8.

Desde este lunes ella dejó de formar parte de la empresa Multimedios, según lo anunció ella misma en sus redes sociales.

Lucy, como le dicen sus amigos y ahora excompañeros, formaba parte desde hace unos meses del equipo de trabajo del programa “Mi casa es su casa”, que presentan Giovanni Calderón y Verónica González por las tardes en el canal de Sabana sur.

Mediante un video, Frei recapituló todo lo que vivió en su paso por el medio de comunicación.

“En la vida todo tiene un principio y un final. Mi relación laboral con Multimedios ha concluido, lugar en el que crecí, quise, aprendí, lloré y me formó como profesional. Finalizo la relación laboral con la cabeza en alto sabiendo que todo lo que hice siempre fue honesto y sincero, con el corazón lleno de amor; agradecida por la gente que me amó, me acompañó y principalmente creyó en mí durante estos últimos cuatro años, Gracias infinitas”, publicó en su Instagram.

Periodista de Multimedios soltó el gran secreto: por qué canceló su boda

Ella además anunció que “no es adiós” porque el “universo conoce nuestros deseos” y que espera que muy pronto la lleve a la pantalla de nuevo.

Según nos contaron, la presentadora tenía varios meses de estar incapacitada por estrés laboral y habría tomado la decisión de renunciar para seguir con su proceso de sanación y recuperar la paz mental desde su casa.

Otros empleados del canal de La Sabana también nos contaron que ella tenía buen ambiente laboral desde que decidió denunciar a uno de sus superiores ante Recursos Humanos.

Intentamos conversar con Frei pero no respondió nuestros mensajes al cierre de la nota.