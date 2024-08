Periodista Lucía Frei le mandó un bello mensajes a las mamás que viven su maternidad solas

La expresentadora de canal 8, Lucía Frei, es un gran ejemplo de que las madres solteras sí pueden sacar a sus hijos adelante solas.

Por motivo del Día de la Madre, que fue este jueves, ella quiso enviarle un mensaje a esas mujeres que así como ella, debieron criar a sus hijos solas sin ayuda de su pareja y que se quedaron esperando que les reconocieran su labor.

Además, lo hizo para recordarle a esas madres solteras que no están solas, que no son las únicas y que la unimaternidad es de valientes.

Lucía Frei le mandó un bello mensaje a las mamitas solteras

“Yo sé que hacer este trabajo sola es muy duro, por no decir durísimo. Días como hoy se vuelven densos y pues algunas veces esperamos que pasen un poquito más rápido y no, no es por nuestros hijos, sino porque solamente nosotras sabemos lo que está en el corazón.

“Así que mamá que materna sola, de otra mamá que lo hace igual, ¡feliz día! Yo sé lo que es que demos no el 100, sino el 300% aunque no sintamos las fuerzas, de verdad feliz día, porque a veces nos encantaría un abrazo o un besito en la frente que al final del día no llega y que aún así tenemos que afrontar, por eso feliz día, porque solamente nosotras sabemos la soledad que sentimos, tal vez no hubo flores, ni almuerzo especial ni chocolates, pero usted se tiene a usted misma y al final del día ya eso es ganar.

“De mi corazón al suyo, mamá, así nadie se lo celebró o le dio el reconocimiento que usted esperaba, feliz día. Ojalá que sus hijos le recuerden que de verdad usted es lo más grande que hay (...)”, les expresó a través de un video.

La expresentadora de canal 8 tiene un bello hijo de 4 años, que llegó a llenar su vida de amor, color, alegría y, sobre todo, para ser su mejor compañero de vida.