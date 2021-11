Periodista Lucía Frei tiene un tatuaje que muy pocos conocen su significado

Lucía Frei es una de las periodista de Multimedios. Instagram

La periodista Lucía Frei, de Multimedios, tiene un tatuaje que muy pocas personas conocen su significado.

Hace poco más de dos años se pintó para siempre una enseñanza que un accidente de tránsito le dejó.

“Urge vivir”, es la frase que luce en su antebrazo izquierdo y que la hace recordar que en noviembre del 2008 Dios le dio una segunda oportunidad de vida y que, por ende, debe disfrutar cada día como si fuera el último.

Cuando ocurrió el accidente ella tenía 18 años y salió a comer con unos compañeros del colegio, porque a uno de sus amigos le regalaron un carro.

“Estudiaba en un técnico y fuimos a comer, todos éramos muy sanos, nada de que andábamos de fiesteros, e íbamos por la rotonda de San Sebastián y ese día había llovido y el carro le derrapó a mi amigo, pegó como a un lado de la pista, hizo como un trompo y pegó contra un árbol. Ahorita lo cuento tranquila y en plan vacilón todo lo que viví, pero fue realmente duro en su momento”, recordó.

Así quedó el carro de su compañero del colegio técnico luego de derrapar en la pista. Cortesía

[ Lucía Frei, periodista de Multimedios: “Soy una mamá soltera y luchona” ]

Para nunca olvidar

La presentadora iba sentada en el asiento de atrás, en el medio, y si no fuera porque uno de sus amigos la atajó, se sale por el parabrisas delantero.

Lucy le preguntó a sus cuatro amigos que si estaban bien y apenas escuchó que dijeron que sí, se le fueron las luces.

“Recuerdo que yo vi todo negro de un momento a otro y dije, ‘Diosito, ¿estás llamando otra guerra al cielo?’. Ojo mis pensamientos, yo misma me decía, ‘no, yo no pude haber muerto, porque cuando uno muere ve una luz al final del túnel’, y yo decía, ‘ah no, estoy en el mismísimo purgatorio ya’.

“Entonces, me puse a negociar con Dios y le dije que me iba a portar bien, que no vuelvo a decir nada malo. El golpe fue tan fuerte que de verdad quedé muy aturdida, hasta que vi una luz blanca y yo dije, ‘ya está, me morí'”, mencionó entre risas.

Periodista Lucía Frei. Cortesía El tatuaje lo tiene en su brazo izquierdo hace más de dos años. Instagram

Esa luz era del casco de un paramédico que con ayuda de equipo pesado estaba tratando de liberarla de las latas del carro.

“Recuerdo que el paramédico, para ver si estaba consciente, me decía: ‘cuénteme, ¿qué ha hecho hoy?’, y yo lo único que le pude decir fue, ‘hoy comí nachos’”, agregó.

Al llegar al hospital Calderón Guardia le dijeron que tenía el brazo derecho quebrado, roto el tendón del dedo anular de la mano izquierda, la cabeza rajada, roto el ligamento de la rodilla y un fuerte golpe en la espalda.

Para terminarla de hacer, mientras esperaba en una camilla en el pasillo de emergencias del hospital, se vino un fuerte temblor y del susto que les tiene, se le olvidó el dolor que sentía y trató de salir hacia la calle.

“Mi mamá estaba afuera y me vio y se vino hacia mí y yo sentí que vi al Espíritu Santo, se lo juro, verla a ella me dio tanta paz”.



— "Yo quedé pelona porque fue tanto el estrés y por los vidrios que se metieron en la cabeza que se me caía el pelo por montón", Lucy Frei

Lucía contó que cuando llegaron los paramédicos ella estaba prensada entre las latas. Cortesía

Amigo chef le dio el regalazo

Para colmo de males, en el Calderón le pusieron mal un yeso y tuvo que acudir a un centro médico privado para que la operaran y le reconstruyeran el hueso.

Por eso en su mano derecha tiene un ziper como de 20 centímetros y es ahí donde piensa hacerse su segundo tatuaje próximamente para tapárselo con algún diseño alusivo a su hijo Joaquín, de un año y medio, que es su otra razón para entender que la vida se disfrutada día con día.

Lucy es madre soltera y su hijo Joaquín es su otra razón de vivir cada día con más alegría. Instagram

El famoso tatuaje de “Urge vivir”, curiosamente se lo hizo semanas antes de darse cuenta que estaba embarazada.

Su amigo, el chef Erick Zumbado, se lo pagó como regalo de cumpleaños, en junio de 2019.

“Yo me tatué esa frase primero en mi cabeza y en mi corazón, de que urge vivir, de que la vida es hoy”, expresó.

[ Periodista de Multimedios les dio una lección a sus seguidores ]

Grandes lecciones

El sobrevivir semejante accidente y sentir lo que es pasar semanas sin poder ni bañarse sola, llevaron a la comunicadora a valorar más la vida y a prometerse que se iba a preocupar menos.

“Aprendí que no hay que tomarse todo tan a pecho. A veces yo me ahogo en un vaso de agua y ese es siempre el recordatorio, todo viene, todo pasa y todo fluye. Mi gran enseñanza desde ese accidente fue vivir intensamente porque uno no sabe cuándo lo va a llamar Diosito, como yo creí que me estaba llevando al túnel esa noche”, mencionó.

Lucy contó que este tatuaje le recuerda que está viva y que no se deba ahogar en un vaso de agua cuando tiene un problema. Cortesía

Lucía ahora también está colaborando en el programa de los martes “Tu casa es mi casa”, del “profe” Giovanni Calderón, en canal 8.

También estará en la transmisión de Teletón, los próximos 3 y 4 de diciembre, por lo que probablemente la veremos en el bus que andará recorriendo el país recolectando dinero para engordar la pizarra de colones.