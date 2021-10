Periodista Luis Carlos Monge podría cumplir su sueño de ser campeón de lucha libre

Luis Carlos Monge está listo para medirse a Ary Bradford este sábado en el ring. Foto: Cortesía. Luis Carlos Monge está listo para medirse a Ary Bradford este sábado en el ring. Foto: Cortesía.

Para el periodista Luis Carlos Monge este sábado será uno de los días que más ha esperado en su vida, ya que podría proclamarse campeón de lucha libre de la Costa Rica Wrestling Embassy (CWE), organización con la cual ha estado ligado por muchos años y en la que compite con todo.

El Perro de Traba, como se le conoce en el ring, se subirá al ring este sábado a las 4:30 p. m., para enfrentarse a Ary “el Toro” Bradford, otro luchador tico y actual campeón mundial de la compañía, que pondrá en juego su título en un evento llamado Independencia, el cual contará con cinco luchas, siendo la de Monge y Bradford, la pelea estelar.

En La Teja hablamos con Luisca sobre esta otra faceta de su vida y lo que significa para él conseguir el cinturón, ya que sería cumplir un sueño que tuvo desde niño.

“Salir campeón lo pongo a la par de cosas tan valiosas como el premio que recibí de la Alianza Internacional de Noticias por la cobertura del huracán Otto u otras satisfacciones que he tenido en mi vida profesional, porque es algo que me ha costado mucho y la gente no entiende los sacrificios que se deben hacer de tiempo, y de entrenamientos para llegar ahí. Ser el dueño de ese cinturón sería uno de los triunfos más grandes de mi vida”, comentó.

Uno de los detalles más curiosos de la pelea será ver a Monge hacer un papel de “villano” sobre el ring. Luisca contará con el apoyo, desde las graderías, de los luchadores Steven King y Latino con los que forma el grupo La Anarquía.

Arriba del ring puede ser todo lo rudo y arrogante que quiera, porque de eso se trata la lucha libre, donde más allá de los combates es vender una idea que atrape al público y los villanos son perfectos para conseguirlo.

“Desde carajillo, cuando tenía 14 o 15 años me entró la fiebre por la lucha libre y empecé a tocar puertas para saber en dónde podía practicarlo. Cuando comencé esto era muy informal, pero fue cuando conocí a Escualo y a Ares (fundadores de CWE), quienes tienen toda la base de la escuela de lucha libre mexicana y con los que empecé a aprender.

“Estuve alejado como luchador activo como cuatro años, pero nunca me separé por completo del negocio, ya que les colaboré con la animación, la transmisión de los eventos, las relaciones públicas, así que ahí estuve siempre”, destacó el comunicador.

Monge sabe que su imagen en la televisión jala, gracias a lo que ha hecho en el pasado en Teletica y actualmente con programas como “Alerta 8″ y con “A Cachete”, el cual ya va para dos años de estar en Multimedios.

“Quería devolverle a la lucha algo de lo mucho que me ha dado y con mi imagen atraer a ese público más casual, que a lo mejor ni siquiera sabe que acá se hace lucha libre y que tampoco sabía que yo hacía esto, porque algunos hasta me preguntan cómo o en dónde pueden verme en el ring”, comentó.

El combate se realizará en la arena CWE, ubicada en el centro de Desamparados, cerca del Mall Multicentro.

La organización tiene habilitado un aforo reducido para recibir público tanto para el evento de este sábado como para los que suelen realizar. La información para asistir al evento “Independencia” se encuentra en el Facebook de CWE, donde también transmiten el evento.

“Como nosotros no estamos considerados como un deporte, sino como un espectáculo sí podemos contar con ingreso de público, pero reducido, ya que al ser un entretenimiento se ajusta a otras categorías como los teatros, pero obviamente con distanciamiento y cumpliendo las medidas sanitarias, ya que se toma la temperatura al entrar y se da alcohol en gel. A todos los luchadores, además, se les hace pruebas covid”, detalló.

El siguiente paso que Monge pulsea con la empresa es llevar los combates a la televisión nacional, meta que espera conseguir el próximo año por lo que está en conversaciones con Multimedios, así que además de ser campeón mundial ese sería otro sueño por cumplir para este periodista.