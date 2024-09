Periodista Luis Carlos Monge “se cura en salud” y advierte a la gente sobre esto

Luis Carlos Monge pide a la gente prestar atención para que no la estafen. (Instagram)

El periodista Luis Carlos Monge advirtió a la gente este sábado sobre una situación que le está sucediendo y que lo tiene con algo de preocupación.

Según contó el expresentador de televisión, desde hace días le están llegando mensajes relacionados con un perfil falso de un “fanpage” que le hicieron en Facebook y donde se hacen pasar por él.

Monge compartió pantallazos de los mensajes que ha escrito la gente en su supuesto perfil, así como las respuestas del administrador, quien hasta una foto de Monge tiene en la página y le pide a la gente enviarle solicitud de amistad.

Luis Carlos se disculpó con sus seguidores por molestar con ese tema el fin de semana, pero prefirió curarse en salud antes de que los malintencionados se jalen alguna torta a nombre de él.

Luis Carlos Monge presentó las pruebas de lo que hacen en la página que, supuestamente, es de él. (Instagram)

“Ya varias personas me han escrito. Alguien creó esta cuenta ‘Luis Carlos Monge fanspage’ y según veo está contestando mensajes como si fuera yo. Aclaro que no tengo ninguna relación con esa cuenta, así que tengan cuidado de no caer en alguna estafa o engaño”, alertó el experiodista de canal 7.

