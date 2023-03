Periodista mandó a una exmiss Costa Rica a buscar trabajo como secretaría

El periodista Luis Miguel Rojas no aguantó nada y le tiró con todo a la exmiss Costa Rica 2021 Valeria Rees, mediante su cuenta de Instagram.

El comunicador escribió en sus historias: “Pausa, pausa, pausa, ya me iba a ir a dormir, pero acabo de ver algo y tengo que decirlo”, agregó el comunicador, quien reconoció que su relación con Vale tiene cola y bastante larga.

La ex Miss Costa Rica será la nueva cara del programa de espectáculos “fama506tv”

Luis Mi, comentó que se había topado con una foto, por medio de la cual se enteró de que Rees será la presentadora del programa de espectáculos Fama506tv, en el nuevo canal 1.

“O sea, la mae se va a sentar de lunes a viernes a hablar de la gente, sin tener contexto, porque no es periodista, ni es una persona que tenga trayectoria en espectáculos, para que sepa de asuntos relacionados al medio”, agregó.

“Siempre hablo de notas y del espectáculo, porque me da la gana y uno siempre está hablando”, agregó el comunicador.

Afirmó que él habló, en algún momento, de la Miss Costa Rica Valeria Rees, la cual no fue a recibir la corona y agregó que él había contado la razón por la cual ella no la retiró.

Además, comentó que él siempre habló muy bien de Rees, que incluso la apoyó y compartió con ella para recolectar votos, pero todo se complicó cuando él informó que la organización no se había puesto de acuerdo con ella para la entrega de la aclamada corona, debido a las fechas y porque la modelo estaba fuera del país. Debido a eso, la amistad llegó a su fin.

“Alguien le dijo que yo seguro hablé cosas malas de ella, lo cual es mentira, porque yo cosas feas de alguien nunca digo”, comentó.

Luis Mi, hizo una pausa y luego expresó que Valeria le escribió un mensaje por privado, pero el comunicador entre tanto enredo no adjunto la conversación que sostuvieron en el mensaje. Es por eso que este medio lo contactó para conocer más detalles de lo sucedido, pero expresó que ya había pasado y que en otro momento contaría el chisme.

No obstante, el comunicador siguió con sus apreciaciones sobre lo sucedido con Rees.

“Al final me puso un montón de mensajes y audios que no voy a publicar, pero se enojó conmigo por hablar cosas de ella”, comentó.

Luis Miguel Rojas trabajó para el desaparecido programa Divas de canal 8. Archivo

El comunicador agregó que Valeria, se enojó porque según ella no se podía hablar mal de ella.

“Yo solo le respondí contándole lo que yo había dicho y que no era ninguna bronca, que ella era la miss, le pregunté qué era lo que quería, y que si no quiere que hablen de ella, que mejor sea secretaria o contadora”, expresó Luis Miguel.

Finalmente el comunicador dijo que le daba igual y que les deseaba éxitos a ella y a su equipo. Además les comentó a sus seguidores sobre la forma de ser de la gente en nuestro país, pues según él, primero se quejan de que hablan de ellos, pero luego se van a sentar a hablar de todo el mundo.

Detalló que siempre le ha pasado lo mismo, y puso de ejemplo a Natalia Carvajal, que también se enojó con él, ya que él había manifestado que Carvajal no cantaba.

Natalia Carvajal en algún momento anunció que se dedicaría a cantar. Instagram

“Creo que ella no canta bonito, y creo que no debería dedicarse a ser solista, no me gusta como canta, si quieren la buscan a ver si a ustedes les gusta, a mí no y es mi opinión”, agregó.

El programa en el que aparecerá Valeria será transmitido por canal 1 a partir de este jueves 16 de marzo, un día después del estreno de esta televisora.