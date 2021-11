Periodista Melissa Alvarado le responde a Roberto Gallardo: “Puedo vestirme como yo quiera”

La periodista Melissa Alvarado presentó la sección deportiva de este lunes con este vestido y el exministro la criticó por hacerlo sentada en "una mesa descubierta". Facebook La periodista Melissa Alvarado presentó la sección deportiva de este lunes con este vestido y el exministro la criticó por hacerlo sentada en "una mesa descubierta". Facebook

El exministro de planificación Roberto Gallardo Núñez quiso jugar de defensor de las mujeres periodistas, en especial de la comunicadora Melissa Alvarado de Teletica Deportes, pero terminó como palo de lora en Twitter.

El político escribió un tuit este lunes dando a entender que en Telenoticias tienen un set para “exhibir a la mujer” y adjuntó una foto donde sale la periodista deportiva presentando en una mesita donde se le ven sus piernas, mientras que, sus compañeros Cristian Sandoval y Rolando Fonseca salen en otra mesa donde solo se les ve de la cintura para arriba.

“En la sección de análisis deportivo de Telenoticias, los comentaristas masculinos están sentados detrás de un escritorio cerrado; la periodista, en vestido, sentada en una mesa descubierta. Un set concebido para exhibir a la mujer. Inaceptable”, publicó en su Twitter el politólogo.

Dicho comentario ha generado que no solo el jefe de Melissa y sus compañeros del canal salieran en su defensa, sino que varios tuiteros se le fueron con los tacos de frente por su comentario.

“Don Roberto, gracias por vernos. Quizás si nos sintonizara más a menudo, primero se daría cuenta que ahí mismo me he sentado yo, Juan, Felipe, Miguel, todos. Logramos el distanciamiento que necesitamos. No sé que ve usted, pero Melissa ya estuvo ahí con pantalones, enaguas y demás...”, le respondió Jorge Martínez, director de Teletica Deportes.

Puedo vestirme como quiera

Consultamos a Melissa Alvarado sobre este tema y mencionó que: “el comentario me pareció demasiado ligero”, pues el exministro de Comunicación, en el gobierno de Laura Chinchilla, hizo una critica sin conocer las razones sobre por qué presentan de esa manera, ya que antes de la pandemia se sentaban los tres panelistas juntos.

“Pero si hilamos aún más delgado, y la cual considero, es la razón más importante, yo puedo vestirme como yo quiera, lo que debe imperar es lo que estoy diciendo, no la forma en cómo me veo. Me parece increíble, que en la actualidad se sigan tocando temas machistas o incluso sexistas”, dijo la periodista.

Meli agregó que prefería dejar el asunto hasta ahí y más bien invitó a Gallardo a verlos más seguido.

Otra que sacó los tacos de frente para defender a Alvarado fue la comentarista deportiva Mónica Malavassi, quien le respondió el tuit a Gallarado escribiéndole: “Cuando se habla sin el mínimo conocimiento y por llamar la atención... Ahí donde está Melissa es donde va el periodista que dirige el espacio. Muchas veces está Juan Ulloa, Felipe Castro o cualquier otro periodista del canal. Ese acomodo es para asegurar el distanciamiento”.

Mientras que otros usuarios de esta red social como Esteban Núñez le recordó a Gallardo que su comentario estaba fuera de lugar.

“Debemos mejor en este caso, hacer un cambio y evitar que personas como usted con una mentalidad tan incorrecta participe de la política”.

Otros le escribieron que la comunicadora de canal 7 merecía una disculpa de su parte, cosa que no ha pasado.