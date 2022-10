Periodista Natalia García compartió una experiencia muy conmovedora

La presentadora de Telediario Natalia García vivió una anécdota hace unos días y la quiso compartir con todos sus seguidores de Instagram para generar conciencia de lo importante que es aprender o conocer el lenguaje de señas.

Cortesía

La comunicadora contó que andaba en la playa con un grupo de amigos y que pasaron a un supermercado en el que una cajera le hablaba en Lesco (Lenguaje de señas costarricense) a la que les estaba cobrando y era porque ambas son sordas.

Como ella algo sabe de señas, le dijo a la joven que estaba entendiendo lo que hablaban y asegura que le llamó mucho la atención la cara de felicidad de la muchacha al ver que alguien más las entendía.

“Estaba tan contenta de entenderme, que hasta pudimos tener una conversación. Y vieran la sensación tan bonita, yo no me imaginé que iba a tener la oportunidad de hablar con otra persona sorda en un ámbito común y normal, de la calle, porque a veces lamentablemente las personas oyentes asumimos que todos nos escuchan y que todo es normal y no, hay esa población maravillosa de personas de la comunidad sorda que están en la calle deseando hablar con nosotros, que alguien los entienda o que alguien les comunique algo”, contó.

La presentadora Natalia García usa mascarilla al presentar el telediario, pues por motivos necesarios, la intérprete de LESCO Ariana Solano no puede usar. El equipo detrás de cámaras también utiliza sus implementos de protección. Foto: Multimedios para RD

Natalia presenta la edición de la noche del noticiero de canal 8 acompañada de una traductora de Lesco en el mismo set, pues para ella la población sorda debe recibir el mismo trato de todos.

Aunque ella dice no ser una experta en este lenguaje, quiso contar esta historia para motivar a más gente a aprender Lesco, para que el día de mañana puedan entender a esta cajera o a cualquier otro trabajador sordo.