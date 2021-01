Papi no es muy fan de los tatuajes, pero lo respeta. María Paula (su hija) se quedó toda seria, a ella le gustan mucho los tatuajes y dice que cuando esté grande se va a hacer y no tengo ninguna objeción con eso. Y Blas (su esposo) es una persona tan accesible que él no es de tatuajes, pero me dijo que si a mí me hacía sentir bien y segura... “te podés tatuar la cara si querés, mientras seas feliz”, me dijo.