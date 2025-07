Periodista Natalia Romero reveló razones de su divorcio

La periodista Natalia Romero, quien trabajó en Telenoticias y, además, fue reportera en 7 Días, habló por primera vez de su divorcio, y lo hizo en el pódcast de su excompañera del canal, Lizeth Castro.

Natalia Romero, periodista (YouTube/Captura de video)

“Desde el alma”, así como se llama el pódcast, contó qué fue lo que pasó hace 8 años en su matrimonio, que los llevó a tomar la decisión de separarse para siempre.

Ella se casó en setiembre de 2012 con su entonces compañero camarógrafo Jonathan Granados, boda que fue cubierta por varios medios faranduleros; sin embargo, todo se acabó entre ellos cinco años después, y cuando apenas tenían unos tres años de ser papás.

LEA MÁS: Periodista vuelve la cara cuando pasa frente a una tienda de Saprissa

Natalia explicó que la relación empezó a fallar desde que eran novios, solo que se dio cuenta hasta después de casados.

“Ya las cosas estaban terribles, ya él se había ido de la casa; de la noche a la mañana, simplemente, agarró sus cosas una mañana, como a las 6 a.m. y se fue, porque había situaciones que yo ya no podía permitir, porque la casa es un lugar de respeto, la familia somos personas de respeto, y cuando uno de los dos ya no quiere seguir con el compromiso hay alguien que tiene que decir: ‘bueno qué pasa’, y él, simplemente, tomó la decisión de irse.

Natalia Romero, periodista (YouTube/Captura de video)

Romero no especificó en concreto qué fue lo que pasó, solo que algunas actitudes del noviazgo se siguieron repitiendo durante el matrimonio, como la falta de comunicación y la poca manifestación de afecto, y que eso los llevaba hasta el hecho de no hablarse por días, por lo que ella no aguantó más.

LEA MÁS: Randall Salazar agradece a experiodista de canal 7 “por tantos años de amor”

Además, contó que por su fe y creencia fue antes donde un sacerdote para confesarle que no era feliz y que había “un círculo de violencia que yo necesitaba frenar”, y que no quería que su hija viviera con ese ejemplo.

Natalia Romero, periodista (YouTube/Captura de video)

“Ese día le digo al padre: ‘¿Qué hago? Y él me respondió: ‘Natalia, Dios nos quiere felices y te quiere feliz, ¿esa es tu felicidad?’ ¿No?, entonces no es ahí’, y me sentí tan libre. ¿Doloroso?, sí. Ahora yo lo hablo con total libertad, porque soy una mujer muy diferente, que me he fortalecido inmensamente, que he cortado un círculo de violencia también, y que me siento muy libre y muy feliz", expresó.