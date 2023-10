Periodista Óscar Ulloa celebró este miércoles el día más importante de su vida

Óscar Ulloa trabajó durante ocho años en Noticias Repretel.

El periodista Óscar Ulloa celebró este 4 de octubre el día más importante de su vida, y no, no se trata de su cumpleaños, ni de la eliminación del Saprissa de la Copa Centroamericana (él es un gran aficionado manudo).

Ulloa cumplió este miércoles nueve años desde que decidió dejar de fumar y para festejarlo publicó su testimonio.

El experiodista de Noticias Repretel dijo que desde que dejó de fumar, el 4 de octubre de 2014, la fecha se convirtió en la más importante para él, por encima de cualquier otra celebración.

“Es un antes y un después en muchas cosas. Lo celebro mucho. A pesar de muchas circunstancias siempre hay que estar motivado con las metas que uno se pone en la vida”, enfatizó el comunicador, quien dice que a veces no lo puede creer porque es un tema de todos los días.

Según Óscar, él se siente muy orgulloso de haberle puesto fin a ese hábito, y mencionó estar listo para llegar a su décimo aniversario.

“Estoy muy orgulloso de lo que he logrado. ¡Vamos por más! Si ustedes tienen a alguien en este proceso apoyen mucho a esa persona, es lo que les puedo decir. Y si usted es la que está pasando por ese proceso, no afloje, no es fácil, pero no afloje”, agregó.

Su mensaje fue más allá, pues antes de finalizar hizo una sugerencia a las personas. “Dejen de vapear porque es lo mismo”, consideró.

Tras su salida de Repretel, en marzo pasado, Óscar Ulloa le puso bonito a la generación de contenidos en TikTok e Instagram, donde grabó muchísimo al lado de su exnovia, la también experiodista de Repretel, Jennifer Segura.

A Óscar le enviamos una felicitación por esos nueve años que cumple desde que decidió darle la espalda al cigarro.

