Fue por un cúmulo de cosas. Como que uno se presiona y uno le hace mente a que no es feliz, que me hacen falta cosas, no ve uno lo que tiene, sino lo que le hace falta y yo creo que fue presión de todo tipo. Es como algo interno, porque no era por plata, no era nada así, sino que sentía que me hacía falta algo y después comprendí que era creer más en mí, creer más en que Dios estaba ahí. No fue por una situación específica, no sé qué fue, simplemente que dejé que la tristeza entrara en mi mente.