Periodista Paula Brenes revela el milagro que vivió

La periodista Paula Brenes reveló el milagro que recibió del cielo hace unos años al recordar el procedimiento quirúrgico por el que pasó hace una década.

Brenes, presentadora de Multimedios Canal 8, habló sobre eso en una publicación de Instagram, en la que aseguró que es Dios quien tiene siempre la última palabra.

Paula Brenes es figura de Multimedios Canal 8. (Instagram/Instagram)

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Según contó la comunicadora, hace 11 años la tuvieron que operar de una de sus manos y los pronósticos médicos no eran tan esperanzadores.

En un principio, los doctores le dijeron que perdería gran parte de la fuerza de la mano intervenida; sin embargo, un milagro se trajo todo eso abajo.

Paula Brenes contó el milagro que vivió en esta publicación. (Instagram/Instagram)

“Por la misericordia de Dios hoy hasta practico calistenia”

“Hace 11 años me operaron. Los doctores me dijeron que con suerte iba a recuperar solo de un 20 a un 30 por ciento de mi fuerza en la mano izquierda y por la misericordia de Dios hoy hasta practico calistenia”, contó la periodista y presentadora de noticias.

Actualmente practica “poledance” sin ninguna complicación, algo que considera como una obra divina.

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“Dios siempre tiene la última palabra”, expresó Paula.

Paula Brenes agradece que ahora puede hacer hasta poledance. (Instagram/Instagram)

Ella no entró en detalles respecto a qué fue lo que le pasó, pero sí mostró una foto de aquellos tiempos donde andaba su mano con una férula.