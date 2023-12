Periodista Paula Brenes se comprometió y Dios guarde se le olvide ponerse el anillo

La periodista Paula Brenes, de canal 8, de Multimedios, anda un anillo que pareciera de compromiso.

La periodista Paula Brenes, de canal 8, luce un hermoso anillo en su dedo anular, ya que se comprometió.

Sí, se comprometió con ella misma para jamás olvidar a la dueña de tan hermosa joya, quien se la regaló antes de fallecer.

El anillo se lo obsequió su tita, Angelita Ortiz, hace como ocho años y cuando falleció, hace cuatro meses, Paula prometió andarlo siempre con ella.

Doña Angelita, aunque en realidad se llamaba María Teresa, falleció de causas naturales, a los 95 años, el pasado 2 de agosto, una fecha que siempre fue muy especial para la señora.

“En realidad se llamaba María Teresa Ortiz, pero nunca le gustó ese nombre, y desde joven se lo cambió por Angelita porque había sido ofrecida a la Virgen de los Ángeles, ya que desde pequeña estuvo muy enfermita y casi muere, pero vea que lindo que es Dios, porque ella falleció un 2 de agosto”, contó la periodista de Multimedios.

Doña Angelita era como una mamá para la comunicadora y falleció en agosto.

Esta será la primera Navidad que Paula pasará sin su abuela, a la que dice extrañar mucho, pues siempre vivió con ella, su tito (ya fallecido) y sus padres. De hecho, aparte de llamarla su segunda mamá, Paula confesó que la señora fue un gran referente en su vida para la toma de muchas de sus decisiones.

Además, nos contó que aunque no tenían la misma sangre, porque su papá de crianza no es su papá biológico, igual se parecían muchísimo porque les gustaban las mismas cosas y tenían una personalidad muy similar.

“Mis titos serán siempre mis titos, nunca he tenido en esta vida un vínculo tan cercano como con ellos, y lo parecida que yo soy a mi tita es increíble, es impresionante. Las dos vanidosas, teníamos el mismo sentido del humor, vacilábamos con las mismas cosas, supercoqueta, incluso me decía: ‘vea ese me gusta para novio suyo’, me buscaba muchachos y todo. Le encantaba bailar y tenía una forma muy particular de bromear”, contó.

Aunque también tiene una gran relación con su mamá, Jacqueline Rodríguez, y su papá, John Brenes, asegura que el amor de una abuela es muy diferente y que por eso la marcó tanto.

Este es el anillo que era de su abuelita que siempre anda puesto.

Anillo muy especial

Paula comentó que el anillo que le regaló su abuelita casi nunca se lo quita y que como solo le queda en el dedo anular de su mano derecha, muchos creen al vérselo que está comprometida y hasta le espanta a los pretendientes.

Sin embargo, como actualmente no tiene pareja, no hay problema con que piensen eso, porque es solo de aclarar el asunto.

“Ella tenía los deditos muy delgaditos y este es el único dedo en el que me cabe, entonces mucha gente me pregunta si fue que me comprometí o tengo novio o algo así y no. Siempre lo llevo conmigo, me vaya o no me vaya (con la joyería), este anillo nunca se me olvida”.

Paula Brenes asegura que ella y su abuela tenían mucho en común.

“He tenido que devolverme a mi casa, digamos que ya voy saliendo para el trabajo, y me devuelvo a la casa porque se me olvidó ponérmelo, y ahora que mi tita falleció, hace cuatro meses, con mucha más razón lo ando. Lo andaba cuando ella estaba viva y ahora que ella nació a la vida eterna”, recalcó.

Otro recuerdazo con ella

Para la presentadora de Noticias Telediario, de canal 8, estas fechas son muy duras porque no deja de pensar en las muchas navidades que pasaron juntas, pero por dicha guarda otro recuerdo muy especial de su tita con el que duerme todos los días.

Y es que cuando ella partió al cielo decidió dejarse otra pertenencia suya, que ella misma le había regalado tiempo atrás.

“Cuando me siento triste o la extraño, más en estas épocas que la extraño montones, lo veo (el anillo) y me dan como sentimientos encontrados porque me da como la idea de que ella está viva y por otro lado, tener que aceptar que no está viva. Esto y un almohadón que le regalé un Día de la Madre fue lo que me dejé de ella y con esto me basta y me sobra. Con el almohadón duermo todo el tiempo y el anillo siempre lo ando, me lo quito solo para dormir. Es de mi segunda mamá y siempre se va a quedar ahí en mi dedo”, mencionó.

La periodista contó que además del anillo tiene una almohada que era de su "tita".

Paula agregó que en el fondo de su corazón se siente muy agradecida con Dios de que le permitiera pasar tanto tiempo con su abuelita y que su hija también pudiera disfrutarla porque a ella igual la chineaba mucho.

“Gracias a Dios que me la prestó tantísimos años y que me permitió crecer con ella, que fuera mi mentora de vida, porque era muy sabia”, dijo.

Encontró admirador

Por otro lado, nos contó la también presentadora de La Revista que ya logró ubicar al admirador que el mes pasado le dejó varios recortes de periódicos suyos en el canal junto a una carta, un pin y una pulsera.

Se trata de un adulto mayor de nombre Jorge Salazar, mejor conocido como “Tito”, quien le dejó los obsequios en la recepción de canal 8 sin un número para contactarlo.

Pau nos contó que el señor le dijo que se enteró a través de La Teja que lo andaba buscando y ya pudieron ponerse en contacto y conocerse personalmente, pero que él no quiso que compartiera nada sobre ese encuentro en sus redes sociales.