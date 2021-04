“A la fecha no sé si tengo o no, el doctor dice que es un 99 por ciento probable que lo padezca y sea asintomática, pero la recomendación fue aislarnos de todo y alejados el uno del otro. Él comenzó a sentirse muy cansado el lunes de la semana anterior, pensó que era porque había ido a correr, pero ya el martes amaneció más cansado y se hizo la prueba, por lo que me mandaron a aislarme a mí también”, señaló Brenes.