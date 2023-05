Periodista recibió regalazo por adelantado en ¿Quién quiere ser millonario?

Hermes Solano contó que hasta ahora conoció a Ignacio Santos y que se sintió muy cómodo al conversar con él. Teletica Formatos

Hermes Solano decidió hacerle caso a su hija Mariana y el año pasado se inscribió en ¿Quién quiere ser millonario?, sin imaginar que a días de cumplir años recibiría el regalazo de poder sentarse en la silla caliente.

Este periodista, quien cumplirá 41 años el próximo 11 de mayo, se convirtió en el único participante de la noche luego de ser la mente más rápida.

Aunque en la segunda pregunta titubeó al desconocer que a algunos pantalones también se le dice palazo, por su diseño, poco a poco fue entrando en confianza y avanzando en sus respuestas.

“Al principio sí se sienten muchos nervios, pero poco a poco se van bajando. Me asusté en la pregunta dos, porque realmente no sabía, pero me fui por el instinto, sobre a lo que más me sonaba y salió bien”, contó el participante.

El comunicador, de la página El Observador, ha desempeñado la mayor parte de su carrera en el periodismo deportivo y fue precisamente una pregunta sobre el deporte rey la que lo puso dudar.

Es la primera vez en esta nueva temporada que un solo participante se lleva 6 millones de colones. Teletica Formatos

Al llegar a la pregunta 12 del escalón, el presentador Ignacio Santos le consultó que cuál es el nombre del balón oficial de la Copa Mundial Femenina FIFA 2023 y lo pusieron a pensar.

En ese momento ya no tenía ningún comodín a favor por lo que no le quedó más que decir “me retiro, respuesta definitiva”.

Solano logró ganarse 6 millones de colones, los cuales, según contó, serán usados, en gran parte, para realizar un viaje al extranjero con su esposa y dos hijos, y lo que quede será para comprar algunas cosas para la casa y también ahorrar un poquito.

“En la que decidí retirarme realmente me lamenté después, porque al ser de deportes, pienso que debía saberlo, pero no estaba seguro”, mencionó.