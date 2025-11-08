Periodista Susana Peña revive su niñez y confiesa sus adorables obsesiones

La periodista Susana Peña, de Teletica, enterneció a sus seguidores al compartir una foto suya de cuando era apenas una chiquilla.

La imagen la compartió para demostrar que desde muy pequeña es fanática de Pokémon y jugaba a tener tatuajes de sus personajes.

Susana Peña pasa por uno de los momentos más difíciles de enfrentar (Instagram/Instagram)

En la imagen, además, se le ve con una carita muy adorable, llena de ternura y con sonrisa que le alegraría el día a cualquiera con solo verla.

Otra obsesión

Además de su amor por Pikachu y compañía, Susana también es superfan de los Rugrats, esos traviesos bebés noventeros, e incluso tiene una pequeña colección de muñequitos y adornos inspirados en ellos. Dicen que su oficina la tiene repleta de muñecos.

Y como si fuera poco, la comunicadora ya se dejó contagiar por el espíritu navideño: su nueva obsesión son los muñecos de nieve.

Susana Peña, periodista de Teletica. (Redes/Instagram)

Desde hace días anda con la fiebre de comprar varios para decorar su casa y que no puede resistirse cuando ve uno bien tierno en alguna tienda.

¡Definitivamente, Susana tiene alma de niña y eso la hace aún más encantadora!