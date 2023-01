Periodista tico asegura que vivió pesadilla en Nicaragua: “Me sacó delante de todos como un criminal”

Juan Diego Ramírez además de trabajar como periodista independiente es humorista y actor. Facebook

El periodista y humorista Juan Diego Ramírez, mejor conocido en redes como Un tal Juan Diego, asegura que vivió una pesadilla en Nicaragua, donde intentaba pasar unos días de vacaciones.

Él además es conocido por su personaje de “El señor de la junta” que, recientemente, salió en los Toros del 6, durante las corridas de Palmares y, según contó en su cuenta de Facebook, lo que vivió no se lo desea a ninguno de sus colegas comunicadores.

Ramírez salió rumbo al vecino país este lunes 2 de enero en autobús y en compañía de varios amigos y familiares, pero cuando llegaron a la frontera norte le ocurrió lo inesperado.

Según explicó, un oficial nicaragüense ingresó al bus para revisar los pasaportes de los pasajeros, previamente ya registrados, y al mencionar su nombre le pidió que se bajara y lo acompañara.

“Resulta que cuando viaja en Tica Bus u otra empresa la información de los pasajeros la envía la empresa con el fin de adelantar los procesos migratorios para cuando uno llegue sea más ágil. Entonces, al llegar la lista a migración nicaragüense va el nombre de quién visitará su país y resulta que ahí tomaron mi nombre y se dieron cuenta cuál es mi ocupación. Resulta que Nicaragua considera enemigos a los periodistas, porque en el año 2018 en un despertar que tuvo el pueblo nicaragüense hubo un protagonismo, una participación activa de diferentes corresponsales del mundo que llegaron a filmar el atropello de los derechos humanos que pasa en ese país (...). Entonces, yo ya estaba fichado”, explicó.

El también imitador de Paquita la del Barrio contó que el policía se lo llevó y empezó a cuestionarlo, a hacerle preguntas, a provocarlo para que se pusiera agresivo, pero que él evitó caer en su juego, y que lo dejaron detenido por hora y media.

“Me confesaron que yo no era apto para ingresar a Nicaragua, a pesar de que iba con un grupo de amigos a hacer un tour por Managua. Le dije: ‘deme mi pasaporte para irme’; entonces, me agarró del codo, de la mano derecha, me sujetó fuerte, me sacó delante de todas las personas como un criminal, me llevó hasta la aduana tica y me tiró en el suelo tico. Evidentemente, las razones no eran más que no ser apto, las razones por las que no me dejaron disfrutar de las vacaciones fue por ser comunicador, por ser periodista”, agregó.

🚨🚨 ALERTA || Fui expulsado de Nicaragua como turista este lunes 02 de enero por el hecho de ser comunicador cuando el objetivo de mi viaje era turístico. Mucho cuidado para los viajantes a este país específicamente si usted es periodista o creador de contenido. Posted by Juan Diego Ramirez on Monday, January 2, 2023

Juan Diego mencionó que quiso hacer pública su situación para que sus colegas no pasen por lo mismo y para que la población tica vea que no es seguro viajar a este país.