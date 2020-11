“Para ello acondicionamos los espacios de manera que los niños y adolescentes tengan sus necesidades integrales cubiertas: zonas verdes, cuartos personalizados, recreación y esparcimiento, servicios de salud amigables y sobre todo mucho amor. He llorado, he reído y he aprendido grandes lecciones. Gracias Surgir y PANI y a mis compañeros doctores, enfermeros, etc, por creer en mí y por hacer una labor como esta”, escribió en Instagram.