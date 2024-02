Periodista y actriz se unieron para contar anécdotas vacilonas sobre su vida

Adriana Alvarado y Katherine Ortega tendrá su propio podcast "Parece broma, pero es anécdota" en YouTube.

Dos caras muy conocidas de la televisión, pero que han participado en programas diferentes, decidieron unirse para crear un video pódcast en el que contarán, junto con sus invitados, historias que parecen broma, pero que son anécdotas reales.

Se trata de la periodista Katherine Ortega, quien labora en la revista Buen día, de Teletica, y de la actriz Adriana Ágata, a quienes muchos recordarán por su papel de Ágata, en la serie La Pensión, que antes transmitían por canal 7.

“Parece broma, pero es anécdota”, es el nombre del proyecto que estrenarán este viernes 1 de marzo, a las 7 p.m., por su canal de YouTube del mismo nombre. Cada viernes compartirán un episodio nuevo.

Según contaron, tienen varios años de conocerse y sin haberlo conversado antes descubrieron que ambas tenían el sueño de tener un pódcast, pero no encontraban con quién. Fue por medio de una llamada que se dieron cuenta de que compartían el mismo deseo.

En el primer episodio que se estrena este 1 de marzo estará de invitada Ginnés Rodríguez.

La presentadora de canal 7 contó que fue de pura casualidad que Adri, creadora de la página en Instagram Tan señora, la contactó tras regresar de Venezuela, país en el que estuvo trabajando por un tiempo, y luego de una simple charla de amigas surgió el mega proyecto.

“Fue muy vacilón porque yo tenía la idea de hacer algo, pero no tenía con quién y en mi mente decía: ‘ahí va a llegar’, porque toqué un par de puertas y no hubo mucha respuesta, pero llegó la llamada esperada, y dije: ‘qué vacilón, Adri sería perfecta para hacer esto’, y justamente me llamó para preguntarme que si no sabía quién le podía producir un pódcast y fue muy bonito porque vimos que había una conexión y que esto tenía como una luz especial al haber sido algo tan casual”, mencionó Ortega.

Parece broma, pero es anécdota" se podrá ver por YouTube y escuchar por Spotify.

Todo tipo de temas e invitados

En esta primera temporada de “Parece broma, pero es anécdota” tendrán varios invitados especiales, iniciando con la periodista Ginnés Rodríguez, así como la cantante Jafet Jerez o el locutor Jair Cruz.

Según explicaron, la idea no es que lleguen a hablar de lo que ya todos conocen, sino que en cada episodio habrá un tema específico en el que deberán contar su propia historia o anécdota al respecto.

“Tenemos algunas invitadas especiales que mucha gente conoce porque son del medio nacional, hay otras que no son tan reconocidas nacionalmente, pero sí en redes sociales y también tendremos especialistas que tienen ese ingrediente especial que es contarnos sus historias, pero a la vez darnos su punto de vista como especialistas”, dijo la periodista de Buen día.

Adriana y Katherine tienen años de conocerse, pero jamás les pasó por la mente emprender juntas.

Adriana mencionó, por su parte, que el concepto del programa no está pensando solo en las señoras, sino que cualquier persona las pueda ver, reírse y hasta pensar: “mirá, eso mismo me pasó”.

“Lo que queremos realmente es poder contarle a la gente lo que hemos vivido y lo que nuestros invitados han vivido. Todos hemos pasado por cosas que en algún momento nos hicieron llorar y hoy contamos ya como una gran anécdota porque fue un gran aprendizaje y, sobre todo, la gente piensa o uno mismo cree que lo que a mí me está pasando solo me pasa a mí y no, lo que queremos reflejar es que todos llevamos una carga, todos tenemos una cruz, todos hemos pasado por cosas y que siempre lo mejor es tener buena actitud para que después nos sirva para el resto de la vida”, dijo la actriz.

Las dos agregaron que la idea de los invitados es también demostrarle al público que todos tenemos problemas y sus propias luchas y que sus vidas, no son tan superficiales como muchas veces se muestran en redes sociales.