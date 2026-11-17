El asesinato a balazos del periodista Camilo Rodríguez Chaverri genera reacciones de todos los sectores de la sociedad costarricense, pero especialmente en el gremio de periodistas.

El comunicador y escritor murió cerca de las 3:20 de la tarde tras ser atacado por dos sujetos a bordo de una motocicleta mientras iba en su vehículo por San Miguel de Santo Domingo de Heredia, según las autoridades.

Camilo Rodríguez fue asesinado en San Miguel de Santo Domingo de Heredia este lunes 16 de noviembre. (José Cordero/José Cordero)

Así reaccionan periodistas de Costa Rica

La periodista Glenda Umaña comunicó la noticia del crimen en sus redes. “Uno no sabe ni cómo dar este tipo de noticias. Camilo Rodríguez, periodista costarricense, fue una figura polémica y controversial, que dedicó sus últimos años a denunciar lo que él señalaba como actividades vinculadas al narcotráfico.

“Su historia personal también ocupó titulares, particularmente por la situación que enfrentaba y lo que consideraba una gran injusticia: no poder ver a sus cuatro hijos. Camilo Rodríguez fue asesinado hoy en la Ruta 32 (...). Sin duda, es un hecho que impacta y genera muchas preguntas. Será fundamental esclarecer el móvil del asesinato y determinar quiénes están detrás de este crimen.

“Más allá de las controversias, las diferencias o las historias personales, ninguna vida debería terminar de esta manera. Ahora corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y encontrar respuestas. La verdad y la justicia son lo mínimo que merece este caso. Paz a sus restos”, afirmó la exfigura de CNN en Español.

Camilo Rodríguez era un reconocido periodista de Costa Rica. (Redes sociales/redes sociales)

Voces en Teletica

La periodista de Teletica Deportes, Melissa Alvarado, compartió la noticia del asesinato de Camilo y escribió: “¡Qué tristeza de país…!”.

Su compañera de trabajo, María Jesús Rodríguez, de Telenoticias, expresó: “Sí, así está nuestra Costa Rica”.

El reportero de Calle 7: Informativo, de canal 7, David Murillo, opinó: “Nuestro país, que ya ni sé si sigue siendo nuestro, hoy llora el asesinato de otro periodista. Todos fallamos, todos, desde quienes siguen viendo narconovelas y escuchando narcocorridos, hasta quienes se siguen peleando en el poder por ver quién tiene la razón y no por hacer de este un país más seguro. No sé si Costa Rica vuelva a ser la misma después de hoy. Hoy no solo le dispararon a Camilo, le dispararon a todo nuestro gremio, y eso también es un mensaje para unirnos como periodistas , independientemente del medio en el que trabajamos y no seguirnos peleando por políticos a los que nuestra muerte muy poco les va a importar”.

La también periodista Glenda Medina afirmó estar “muy dolida” con la noticia de la muerte del colega.

“Desde que decimos ‘se veía venir’ estamos mal. No es lo que se esperaba, no es normal acabar con una vida. Tocamos fondo como país en el momento que normalizamos un asesinato. Hoy estoy de luto por mi país, por mis hijos y por el punto sin retorno al que estamos llegando”.