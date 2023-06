Periodistas de “Más que noticias” cumplieron un duro reto juntos

Los periodista de Más que noticias se aventuraron a subir el cerro Chirripó juntos. Archivo

Los cuatro periodistas de “Más que noticias” se propusieron cumplir un reto juntos y lo lograron.

José Miguel “JM” Cruz, Juan Carlos Zumbado, Johnny López y Ernesto Herrera decidieron subir el cerro Chirripó y este jueves llegaron a la cima.

Esta fue la quinta vez que Ernesto subía los 3.821 metros hasta llegar al famoso rótulo, pero esta vez llevó un objeto muy especial para él y que le recuerda mucho a su hijo Gabriel.

“Esto me permite presentarles a “Dino”, uno de los peluches favoritos de Gabriel. Él le dió uno a mamá, otro a Tommy y otro a mí y, desde entonces, Dino me acompaña a todas los lugares que voy, cuando me toca estar fuera de casa. Hoy Dino es la representación de la familia y subió conmigo al Chirripó, a los Crestones y al Cerro Terbi...y me hace recordar que, aunque afirmé que mi quinta vez en este lugar sería con toda la familia, el trabajo se adelantó, pero ya llegará el momento de estar todos acá”, contó.

El sueño de Ernesto es subir el cerro acompañado de su familia algún día. Instagram

Hace cuatro años los cuatro presentadores de Teletica habían hecho la misma aventura juntos, y aunque Juan Carlos había prometido que sería la primera y última, esta vez dice haber disfrutado más la caminata.

“Hace 4 años vine y dije: ‘primera y última’, no porque fuera feo, jamás, sino por el esfuerzo físico que requiere, veme aquí. Mientras uno sube es una lucha interna, control físico y mental. Me siento orgullo de decir: ¡Lo logré de nuevo!”, publicó “JuanK”.

Este fue el peluchito que llevó el periodista. Instagram

Esta también era la segunda vez que Johnny intentaba llegar hasta el punto más alto de Costa Rica, pero lo que más le gustó es que, además, pudo conocer “dos lugares increíbles: Cerró Terbi y Crestones”.

En el caso de “JM” esta fue su tercera vez en el cerro y confesó que no lo deja de sorprender la “majestuosidad” del lugar, los bellos paisajes y el amanecer que hizo este jueves 8 de junio.

JuanKa había jurado nunca volverlo a hacer y al final incumplió su promesa. Instagram

Los cuatro presentadores siempre se ven muy unidos y sonrientes en el programa y esto demuestra que su buena relación de amistad no es solo laboral.

“Más que noticias” se transmite de lunes a viernes a las 6:30 p.m. y los programas de estos días los dejaron grabados para poder cumplir el reto.