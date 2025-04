Periodistas denuncian malos tratos de Douglas Sánchez en ¡Opa! y él toma esta medida

Douglas Sánchez, es el director del noticiero Central Noticias de canal ¡Opa!.

La principal figura de canal ¡Opa!, Douglas Sánchez, está envuelto en la polémica luego de que varios periodistas denunciaran supuestos malos tratos, a lo que él respondió dando a entender que los demandará.

Sánchez es el director del noticiero Central Noticias y cuando arrancó en julio de 2023, tenía un grupo considerable de periodistas, pero ahora quedan menos de la mitad, pues algunos han renunciado y otros fueron despedidos pocos meses después.

Uno que le renunció hace unos meses fue el periodista Steven Acosta, quien no titubeó en decir que se fue de la redacción en enero porque no era un ambiente ideóneo para trabajar y por los supuestos malos tratos que recibía de su entonces jefe.

“Yo vengo de Teletica cuando llego a ¡Opa!, ahí estuve haciendo una práctica en De boca en boca y me contrata Edgar Silva, que lo adoro y que jamás le va a llegar a los talones, en el trato y la forma de ser, el señor Sánchez; entonces, yo vengo de ahí donde el ambiente es otro.

“A mí me llamaron de ¡Opa!, yo no sé al día de hoy cómo llegué yo a ¡Opa!, me llaman de recursos humanos y me dicen que Douglas Sánchez me quiere conocer y, claramente necesitamos trabajo todos, voy a la entrevista y ya me contratan, nunca recibí una inducción, nunca recibí nada, y desde el primer momento vi el cambio, no solamente en equipo, sino en el tema del trato, la forma de ser.

“En Teletica yo nunca recibí gritos, yo nunca he escuchado de personas que digan de Teletica, ‘me han humillado’, ‘me han gritado’, ‘me han tratado’, de la manera en la que muchos experiodistas y periodistas actuales (de ¡Opa!) los han tratado. Incluso, ayer recibí un mensaje que equis periodista que se la pasa llorando todo el día porque Douglas le grita y la pasa tratando mal”, mencionó.

LEA MÁS: Canal ¡Opa! Confirmó polémico nombre del nuevo programa de Randall Salazar

El periodista Steven Acosta fue uno de los que denunció al director del noticiero de ¡Opa!. Ël ya está trabajando en otro lado. (redes/Facebook)

Acosta, quien duró mes y medio en este noticiero, aseguró que Sánchez utiliza palabras humillantes para llamarle la atención a sus subalternos como “idiota”, “inútil” y “porquería de trabajo”, y que eso ha provocado, aparentemente, que algunos de ellos renuncien.

De hecho, él puso la carta de renuncia después de una llamada de atención que le habría dado Sánchez, en la que asegura que no le gustó como se expresó de él y de su trabajo.

“Resulta que entonces el tipo lo que comienza es a decir, primero a gritarme por el IFB (audífono): ‘¡esta porquería!’, o sea, yo en vivo y no sabía qué hacer, ¿cómo sonrío?, ¿cómo sigo? y cuando termino me dicen: ‘Steven, lo llaman’, entonces me llama a la oficina y me dice: ‘¿en qué está pensando?, ¿no sabe que esto es una porquería?, lo que haces es una mierda, tu trabajo es una mierda, sos igual que este montón de inútiles, dígamen si no quieren estar aquí’. En ese momento estaban Libia (Solano) y Mónica (Hidalgo) que aún trabajaban ahí, y Ricardo (Acuña). ‘Dígame si no quieren estar aquí, hay personas que se desean este puesto y ya estoy harto de convivir con personas como usted’”, asegura que le dijo Douglas.

LEA MÁS: Dueño de canal ¡Opa!, anuncia cómo será la elección de la próxima Miss Costa Rica

Experiodistas de Central Noticias de ¡Opa! denunciaron los malos tratos de Douglas Sánchez en sus redes sociales. (redes/Facebook)

No es el único

De hecho, el periodista Ricardo Acuña fue otro que asegura haber renunciado por el mismo motivo que Acosta. De hecho, el pasado 19 de abril publicó algo al respecto en su cuenta de Facebook.

“Cuando en un medio de comunicación la rotación de personal es evidente cada cuatro semanas, periodistas van, periodistas vienen... Y encima se rumora que han sido víctimas de malos tratos y humillaciones, creánme (yo estuve ahí), todo es verdad. Si muchos no hablamos no es porque tuviéramos miedo o falta de pruebas, es simplemente porque somos profesionales y no nos permitimos bajar a ese nivel de miseria laboral”.

La Teja contactó a Acuña, pero nos dijo que, “no estoy interesado en darle continuidad a ese tema”.

El periodista Ricardo Acuña también habló de la redacción de ¡Opa!. (redes/Facebook)

También nos enteramos que los periodistas Paulo Contreras y Mónica Hidalgo fueron despedidos luego de regresar de una incapacidad, porque, supuestamente, al director no le gusta que el personal se enferme. Ambos también prefirieron no dar declaraciones.

Incluso, se dice que habría más personas descontentas con la manera en que fueron despedidas, pero al parecer no quieren hacerlo público porque, supuestamente, el jefe las amenazaba con acabar con su carrera profesional si lo hacían.

LEA MÁS: Canal ¡Opa! se estrenó contando dónde están ubicados y haciendo un repaso de sus programas

De este equipo de Douglas Sánchez ya no está la gran mayoría. (redes/Facebook)

Abrirá proceso penal

Este medio contactó a Douglas Sánchez para conocer su opinión sobre este tipo de acusaciones en su contra, pero nos remitió a su abogado, Carlos Salas y únicamente se limitó a decir: “No tengo mucho que aportar del tema, mi abogado emprendió la acción legal correspondiente”.

Intentamos conversar con su abogado, pero no contestó nuestras llamadas, pues no sabemos si la denuncia penal será contra uno o más de los periodistas que se han quejado de su supuesto mal trato en redes sociales y en chat de colegas.