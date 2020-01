View this post on Instagram

Alguna vez alguien me dijo que los talentos te los dà el Todo Poderoso en armonía con el Universo por aquellos méritos que tu Alama se haya ganado 🙏🏻Aquí con #tety que seguramente hizo muchos en otras vidas 🙌🏻para en ésta poder cantar falseteando un guapango del merito #joseafredojimenez y pa’ muestra basta un botón!