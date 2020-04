View this post on Instagram

Mantener las normas en una casa durante la cuarentena toma un gran sentido de responsabilidad y para que ellas se cumplan, doña Tere se encarga en forma virtual de supervisar y aconsejar a sus inquilinos. Velando por el bienestar de su mejor inquilino Camacho, lo convence para que Arturo se haga cargo de las entregas de su servicio express y así evitar que salga de la casa. No muy convencido acepta. ¿Podrá el rebelde sobrino darle una grata sorpresa a su tío? Por otro lado, Tony intenta tele-trabajar pero Sebastian lo interrumpe constantemente con sus preocupaciones de amor adolescente. Sin pensarlo, Tony reacciona y le dice que vaya de una buena vez a buscar a Elena y lo deje en paz. ¿Cómo reaccionará el joven adolescente? Siendo una mujer trabajadora y pendiente de los demás, Azucena asume una excelente actitud frente a la adversidad que le merece ser nombrada presidente de la Asociación de vecinos del barrio.